Харрис Рид покидает пост креативного директора Nina Ricci

Британский дизайнер Харрис Рид объявила о завершении работы на посту креативного директора модного дома Nina Ricci. Теперь модельер планирует полностью сосредоточиться на развитии собственного бренда. Имя ее преемника в парижском доме пока не раскрывается.

"Я покидаю Nina Ricci с сердцем, полным благодарности и глубокого осознания всего, что мне дало это время. Моя глубочайшая благодарность Пуигу и всей команде Nina Ricci. Поистине, для меня большая честь войти в исторический дом, который не только радушно принял, но и активно поддерживал мое воображение", – написала Рид.

Харрис Рид возглавила Nina Ricci в 2022 году – тогда крупные модные дома активно приглашали молодых дизайнеров с сильным влиянием в соцсетях и собственной аудиторией.

За время работы Рид заметно обновила эстетику бренда, привнеся в коллекции драматичные вечерние платья, театральные силуэты и скульптурные формы. Ее последняя коллекция для Nina Ricci была показана менее недели назад на Парижской неделе моды. Шоу сезона осень–зима 2026 вдохновлялось неожиданным образом: дизайнер представила фантазию на тему того, как выглядела бы Мария-Антуанетта, отправившаяся на музыкальный фестиваль Glastonbury Festival.

Президент Nina Ricci Ана Триас поблагодарила дизайнера за вклад в развитие дома. По ее словам, Рид принесла бренду свежий взгляд, инклюзивность и яркую креативную энергию, открыв новую страницу в его истории. Сейчас модный дом готовится к следующему этапу развития и вскоре сообщит о дальнейших кадровых изменениях.