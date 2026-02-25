Егор Бероев тайно женился на 21-летней балерине после развода с Ксенией Алферовой

Актер Егор Бероев тайно женился после развода с Ксенией Алферовой. Его супругой стала 21-летняя актриса и балерина Анна Панкратова, известная по фильму "Кукла", где она исполнила главную роль. Об этом сообщили представители окружения артиста.

Пара познакомилась во время работы над проектом. Панкратова обучалась в Московском хореографическом колледже имени Геннадия Ледяха, и именно там Бероев заметил молодую танцовщицу. Руководители учебного заведения позже рассказали, что режиссер, посетив одно из занятий, сразу понял, что Анна идеально подходит для его фильма. После окончания колледжа девушка получила приглашение сыграть главную роль в картине "Кукла".



Премьера фильма состоялась в марте 2025 года, а летом Панкратова снялась еще в одном проекте Бероева – драматическом сериале "Марик", запланированном к выходу в 2026 году.