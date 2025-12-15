Корсет, чокер, перчатки: готовая формула театрального образа на Новый год

Новый год в Большом театре – это возможность на несколько часов забыть о скорости мегаполиса и погрузиться в атмосферу сказки. И если сам "Щелкунчик" – это классика, то ваш наряд должен быть ее стильным переосмыслением. Чтобы не утонуть в нафталине классических бальных платьев, предлагаем посмотреть в будущее. По прогнозам, к 2026 году мода сделает ставку на два максимально театральных направления: opera core и кружево. Эти эстетики идеально подходят для похода в театр, но при этом выглядят свежо, а не музейно.

Клео.ру рассказывает, как собрать образ, который прямо сейчас транслирует главные модные коды грядущих сезонов.

Стиль opera core призывает к полному отказу от минимализма. Представьте себе маскарад, красный бархат и драматичные драпировки. По данным медиа-платформы Pinterest, оперная эстетика станет чуть ли не главным стилем 2026-го года (запросы на такие костюмы выросли на 55%).

Основа: корсет

Чтобы начать, нам нужна архитектура. Ничто так не говорит о театре и фэшн-драме, как корсет. Вдохновением станут наряды дизайнера Дилары Финдикоглу, которая делает ставку на корсет, скрещивая викторианскую эстетику с мистицизмом. Выбирайте корсет из насыщенного бархата, парчи или, что особенно актуально, из плотного черного кружева. Можно носить его как топ, но в холодное время года стильно смотрится поверх тонкой шелковой блузы или платья-комбинации.





Акцент: чокер или колье

Вместо минималистичной цепочки используйте украшение, которое задает драматическое настроение. Например, чокер из черного бархата с крупной камеей или винтажное многоярусное колье, имитирующее ожерелье времен Ренессанса.





Вечерние перчатки

Перчатки – не обсуждаются. Это обязательный элемент, который возводит наряд в ранг opera core. Выбор длины – до локтя или выше – зависит от рукава платья. Если хотите добавить кутюрной драмы, как в недавних работах Джона Гальяно для Maison Margiela, где он играл с преувеличенными пропорциями, выбирайте длинные перчатки из тончайшего кружева. Они добавят готической эстетики и утонченности. Также для похода в Большой театр отлично подойдут перчатки из гладкого атласа или бархата в тон платью.





Наконец, тренд на кружево должен сопровождать весь ваш образ. Это могут быть кружевные манжеты, тонкий кружевной пояс, подчеркивающий талию, или даже смелое решение вроде ажурных колготок под высоким разрезом платья. Контраст между тяжелым Opera Core и воздушным кружевом создаст многослойность и интригу.

На Новый год в Большом театре вы не обязаны быть скромной. Смело берите оперную эстетику и изящество кружева, чтобы ваш образ стал самым обсуждаемым в ложе.