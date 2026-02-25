Чем ее порадовать? Подборка бьюти-гаджетов к 8 Марта

8 Марта – тот редкий день, когда можно уделить время себе, не заботясь о бытовых мелочах и обязанностях. Здорово, что легко продлить это ощущение праздника и в будни, подарив один из приборов, превращающих рутину в удовольствие.

Выпрямитель для волос от GA.MA

Этот выпрямитель особенно оценят те, у кого густые волосы и мало времени по утрам. Ультраширокие пластины захватывают сразу большие пряди – не нужно много раз водить по каждому локону.





Технология MICRO GLITT сохраняет природный кератин, так что после горячей укладки волосы остаются блестящими и не секутся на концах. Температура регулируется под любой тип волос, нагревается за секунды, а плавающие пластины облегчают скольжение, ускоряя процесс укладки.

Выпрямитель для волос KERATION X-WIDE DIGITAL, GA.MA

4565 ₽

Омолаживающая LED-маска от FOREO

Это не просто светящаяся штука на лицо, а целый домашний косметологический кабинет. Она работает с полным спектром света (включая ближний инфракрасный), чтобы возвращать коже упругость, свежесть и внутреннее сияние. Всё это без уколов и долгого восстановления.

Омолаживающая LED-маска FAQ 202, FOREO

60 199 ₽

Смысл LED-терапии прост и гениален: световые волны различной длины проникают в кожу на разную глубину и будят клетки, которые с возрастом начинают лениться. Кровоток ускоряется, активные компоненты из ваших любимых сывороток доставляются быстрее, токсины выводятся, коллаген вырабатывается – и кожа оживает прямо на глазах. В FAQ™ 202 целых восемь видов света, так что можно выбирать режим под настроение и конкретную проблему. Красный и ближний инфракрасный – для мощного лифтинга и разглаживания морщин. Синий – для проблемной кожи, он успокаивает воспаления и борется с бактериями. Зеленый укрепляет сосуды и осветляет пигментацию. Желтый отлично убирает отеки и тусклый цвет лица, а голубой увлажняет тонкую сухую кожу. Есть даже фиолетовый – комбо красного и синего для тех, у кого возрастные изменения идут рука об руку с воспалениями.





Маска сделана из гибкого антибактериального силикона: она не скользит и не цепляет волосы, идеально облегает лицо, а глаза остаются открытыми. Можно ходить по дому, делать завтрак или просто валяться на диване с книгой – полная свобода. В мобильном приложении уже есть готовые протоколы процедур, можно настроить всё под себя.

Массажер для глаз от Gezatone

Удачный подарок для тех, кто часто жалуется на усталость глаз и страдает от темных кругов и отеков, – очки-массажер с пятью режимами под любую задачу. Они могут снять напряжение, омолодить кожу, помочь настроиться на сон и уменьшить признаки усталости. Внутри уже есть релакс-мелодии, а если хочется свою музыку, легко подключается Bluetooth.

Массажер для глаз ISee410 3D Relax, Gezatone

10 350 ₽



Внутри 16 силиконовых массажных пальчиков: они вибрируют, прорабатывают точки вокруг глаз, разгоняют кровь и лимфу. Отеки уходят, круги светлеют, лицо перестает выглядеть уставшим. Плюс мягкий прогрев до 40 градусов для расслабления мышц, который можно отключить, если не видите в нем необходимости. Хороший кандидат в список подарков, о которых она не просила, но которому точно обрадуется.

Фотоэпилятор от L&L SKIN

Практичный подарок для тех, кому хочется закрыть вопрос с эпиляцией раз и навсегда, – фотоэпилятор Nami. Гаджет работает на интеллектуальном импульсном свете, вспышек хватит на годы – заявлено, что ресурс бесконечный. Умный датчик включает вспышку, только когда устройство плотно прижато к коже. Сапфировая поверхность охлаждает прямо во время процедуры – никакого жжения и покраснений, даже на чувствительных зонах.

Фотоэпилятор Nami, L&L SKIN

27 490 ₽



На корпусе удобный ЖК-экран, можно выбрать ручной режим или автоматический, когда просто ведешь по коже, а устройство само делает вспышки. Прибор подходит и для тела, и для лица, помогает забыть про нежелательные волосы и не вспоминать о них годами. А свободное время тратить на что-то приятное.





Умный стайлер от Dyson

Шикарный прибор, который хочется даже тем, кто ленится делать укладку. Главное чудо здесь – эффект Коанда. Если по-простому: волосы сами накручиваются на насадку, без всяких лишних телодвижений. Просто подносишь стайлер – и локон готов. В комплекте много насадок: для объема, для выпрямления, для упругих завитков у корней, даже диффузор для кудрявых. И все они совместимы со старыми версиями, если у вас уже был Dyson.

Стайлер AirWrap HS08, Dyson

52 712 ₽

Умная система с ионизацией 40 раз в секунду проверяет температуру и не дает ей подниматься выше 150 градусов – это та самая граница, после которой волосы начинают страдать. Так что укладывать можно хоть каждый день без последствий.