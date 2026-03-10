Louis Vuitton показал новую коллекцию Николя Жескьера в день закрытия Недели моды в Париже

Показ Louis Vuitton прошел во внутреннем дворе Лувра и было вдохновлено горными ландшафтами и эстетикой кочевых путешествий.
Модный дом Louis Vuitton закрыл программу показов очередного дня Недели моды в Париже. Новую коллекцию представил креативный директор бренда Николя Жескьер – шоу прошло во внутренних пространствах Луврского дворца.
Сценографию показа разработал художник-постановщик Джереми Хиндл. Он создал объемную декорацию, напоминающую природный рельеф: подиум превратился в своеобразный скульптурный ландшафт, вдохновленный долинами горного массива Юра (горный массив) – регионом, откуда происходил основатель бренда Луи Виттон.
Видео: соцсети/@louisvuitton
В самой коллекции Жескьер продолжил исследовать тему путешествий и кочевой жизни. На подиуме появились образы, отсылающие к пастушеской и горной эстетике: скульптурные меховые накидки, объемные плащи, куртки с капюшонами из меха, кожаные корсеты и костюмы в крупную клетку. В коллекции также были представлены брюки с высокими боковыми разрезами и декоративные элементы крупного масштаба.
Отдельной деталью стали аксессуары: некоторые модели выходили на подиум с сумками, закрепленными на палках – визуальная отсылка к дорожным узелкам странников.
Часть образов дополнили графические работы художника Назар Стреляев-Назарко, созданные в рамках его сотрудничества с Louis Vuitton.
Жескьер также продолжил развивать мотивы средневековой эстетики, которые появлялись в его предыдущих коллекциях для дома. Особенно это заметно в аксессуарах для головы: многие модели вышли на подиум в чепцах, шляпах с закрученными полями и вытянутых конусообразных головных уборах.