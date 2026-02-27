Демна представил дебютную коллекцию Gucci в Милане

27 февраля 2026 года в Милане состоялся первый подиумный показ Демны Гвасалии в статусе креативного директора Gucci. Коллекция осень-зима 2026 получила название Gucci Primavera и была представлена в историческом пространстве Palazzo delle Scintille. Шоу стало полноценным runway-дебютом дизайнера после серии тизеров и лукбуков, а также первым масштабным заявлением о новом этапе Дома.





Демна сделал ставку на возвращение к понятию gucciness как ощущению роскоши и гламура. На подиуме появились узнаваемые коды бренда – монограмма GG, полосы Web, лоферы Jordaan, сумки Jackie – но в более мягком, чувственном и утонченном прочтении. Критики отмечают эволюционный подход: меньше провокаций в духе прежних проектов дизайнера и больше внимания к сексуальности в эстетике 90-х и эпохе Тома Форда – облегающие силуэты, кожа, мех, леопард, глубокие вырезы и блестящие вечерние платья.





Одним из самых обсуждаемых моментов стал финальный выход Кейт Мосс – символическое возвращение иконы 90-х Gucci. Также на подиуме появились Карли Клосс и Алекс Консани, чьи образы активно обсуждаются в соцсетях. Вирусный эффект вызвал эпизод, когда модель во время прохода остановилась, чтобы написать сообщение в телефоне и убрать его в поясную сумку с монограммой – ироничный жест, который многие назвали характерным для Демны.





Коллекцию называют эмоциональной, более легкой и зрелой. Gucci Primavera воспринимается как мост между архивным наследием Дома и современной иронией дизайнера. То есть это не радикальный разрыв, а аккуратный, уверенный перезапуск.