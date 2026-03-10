Crocs выпустит джиббитс с обезьянкой Панчем

Миниатюрный аксессуар повторяет образ героя соцсетей: на нем Панч обнимает оранжевую игрушечную обезьянку – ту, с которой он почти не расстается. Речь идет о плюшевой игрушке из IKEA, к которой детеныш привязался после того, как его отвергла мама.

Новый аксессуар выполнен в фирменном формате Jibbitz – декоративных элементов, которые закрепляются в отверстиях культовых сабо Crocs. Брелок легко вставляется в обувь и позволяет персонализировать пару.





История Панча стала интернет-феноменом. Детеныш японской макаки родился летом 2025 года в Зоопарке Итикавы. Почти сразу после рождения мать отказалась от малыша, и сотрудники зоопарка были вынуждены воспитывать его отдельно от стаи. Чтобы малыш не грустил, ему дали пледы и игрушки, однако больше всего Панчу полюбился оранжевый орангутан из IKEA, которого он всюду носит с собой. Когда детеныш подрос и его вернули в вольер к сородичам, те стали его задирать и обижать. При любой угрозе малыш бежал к своей плюшевой "маме" и обнимал ее.

В Сети трогательная история быстро стала вирусной: пользователи следят за судьбой обезьянки, а при поиске его имени в Google даже появляется анимация с падающими сердечками.