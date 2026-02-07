Молоко и смузи: 5 вариантов яркой верхней одежды

Зима не обязывает одеваться нейтрально. Наоборот, в конце зимы и в начале весны все порядком устают от холода и темноты. Именно верхняя одежда может стать главным визуальным элементом образа. Цвета, фактуры и принт в пальто или куртке выглядят особенно выразительно и не требуют сложной стилизации. Мы собрали пять вариантов яркой верхней одежды, которые легко встроить в повседневный гардероб, даже если вы обычно одеваетесь достаточно консервативно.

Пуховик с принтом

Ярко – не всегда про оттенки, акцент можно поставить с помощью принта. Обычно принты, особенно анималистичные, ассоциируются с шубами. Пуховик под зебру или леопарда – не самое популярное решение, поэтому выглядит так оригинально. Независимо от фасона, образ не будет слишком спортивным. Поэтому смело сочетайте его с брюками, костюмами с пиджаками, длинными трикотажными платьями, водолазками и рубашками (но только в монохроме, чтобы образ не выглядел слишком броско).

Еще один плюс – к такому пуховику отлично подходят угги, которые снова легализовались в модном сообществе после Недели моды в Копенгагене.

Куртка Cesare Casadei, 156 990 ₽





Розовый тренч

Вместо кожи и оттенков бежевого, присмотритесь ко всем тонам розового – цвет снова стал трендом по итогам Парижской Недели моды. Если в вашем гардеробе преобладают более спокойные тона, обратите внимание на цвета пыльной розы и спокойный нюд. Если любите эксперименты, выбирайте насыщенные тона: пурпурный, фуксия, лососевый.

Такой тренч хорошо будет сочетаться с денимом, костюмами, жакетами и oversize-рубашками. Дополняйте его ботильонами, туфлями на каблуке и большими замшевыми шопперами.





Красное пальто

Смелое и акцентное решение. Чтобы оно выглядело стильно, нужно внимательно подбирать крой. Беспроигрышные варианты – удлиненные или oversize-модели с классическим английским воротником или небольшим вырезом. Избегайте слишком яркого декора или аксессуаров – в образах с этой моделью лучше придерживаться минимализма.

Такую модель лучше дополнять одеждой в спокойных тонах – серыми брюками, черными джинсами, белыми рубашками и шерстяными свитерами с V-образным вырезом.





Лакированный бомбер в необычном оттенке

Сохраняйте идею для весны – если еще будет холодно, такой бомбер можно утеплить манишкой, жилетом или шерстяным свитером. Такие модели становятся акцентом за счет оттенка и фактуры – миксуйте их с леггинсами, удлиненными рубашками, атласными блузками и крупными бусами.

Смелая, но простая идея для стилизации – собрать total лакированный лук со штанами, рубашками или сапогами. Если вы пока не готовы к таким решениям, можно дополнить его джинсами прямого кроя, приталенными майками и кардиганами. Будьте аккуратны с моделями oversize, чтобы не создать лишний объем, который может скрыть фигуру.

Бомбер из лакированной кожи 1811stores, 24 990 ₽

Дубленка

Обратите внимание на гладкие модели или комбинации с мехом – оба варианта будут выглядеть эффектно. Правильная формула – яркие цвета, но приглушенные оттенки, чтобы образ выглядел дорого. Такие дубленки хорошо сочетаются с брюками, кардиганами на пуговицах, удлиненными водолазками и oversize-рубашками. Последние можно не заправлять, чтобы концы рубашки выглядывали из под дубленки и создавали модный эффект многослойности.

Куртка меховая Marc O'Polo, 39 990 ₽



