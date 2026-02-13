Дизайнер Игорь Чапурин заявил о низком уровне образования в сфере моды в России

Российский дизайнер Игорь Чапурин заявил, что современное профильное образование в индустрии моды оставляет желать лучшего. В эксклюзивном интервью Клео.ру он отметил, что сегодня формируется поколение специалистов, которые не всегда способны инициировать новые идеи, поскольку качественные знания в этой сфере необходимо системно приобретать.

"К сожалению, сегодня взращивается новое поколение дизайнеров, которые ничего не могут инициировать в моде, потому что эти знания надо приобретать, а уровень образования в нашей сфере сейчас оставляет желать лучшего", – заявил Чапурин на финальном гала-показе первой международной Атомной недели моды, прошедшей в ГУМе на Красной площади.

Дизайнер выступил амбассадором образовательного проекта "Территория успеха: Мода", реализуемого при поддержке госкорпорации "Росатом", и работал с юными участниками в качестве наставника.

В рамках проекта дизайнер вместе с финалистками из Электростали разработал образ для актрисы Нонны Гришаевой. Наряд был отшит в Доме моды CHAPURIN и представлен на гала-показе. В беседе с Клео.ру Чапурин подчеркнул, что при работе ориентировался на универсальность и современную функциональность образа.





По мнению Чапурина, поддержка молодых талантов – это не миссия, а профессиональная ответственность. Он отметил, что индустрии не хватает смелости и самостоятельного мышления, а потому особенно важно задавать высокую планку и передавать практический опыт. При этом дизайнер подчеркнул, что сильные авторы нередко рождаются не в столицах, а в небольших городах, где у человека больше внутренней концентрации и меньше отвлекающих факторов.

Говоря о будущем, модельер выразил надежду, что участники проекта смогут реализовать себя в профессии, если сохранят трудолюбие и профессиональную дисциплину.