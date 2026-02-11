Ralph Lauren представил коллекцию осень-зима 2026-2027 в Нью-Йорке

На Неделе моды в Нью-Йорке Ralph Lauren представил женскую коллекцию сезона осень-зима 2026-2027, вновь подтвердив статус одного из ключевых игроков американской индустрии. Показ прошел в историческом пространстве с архитектурой в стиле боз-ар, где под сводами и на фоне живописных пейзажей развернулась история о современной героине – сильной, самостоятельной и свободной от временных рамок.





Коллекцию открыла Джиджи Хадид. Уже первые выходы задали тон: благородная палитра глубоких коричневых, графитовых и черных оттенков сочеталась с металлическими акцентами. Серебристые цепи на талии, крупные броши и деликатные элементы, напоминающие кольчугу, стали визуальной метафорой моды как символического доспеха.





На подиуме читался контраст мягкости и жесткости. Твидовые жакеты надевались поверх платьев с мерцающей вышивкой, кожаные брюки сочетались с легкими шарфами, а струящиеся юбки – с объемным трикотажем. Платья дизайнер предложил носить с палантинами, закрепленными винтажными брошами, а костюмы – дополнять широкими ремнями ради четкого силуэта. Высокие сапоги для верховой езды, кожаные перчатки и шарфы на шее усиливали ощущение внутренней дисциплины.





Говоря о фактурах, стоит отметить, что в коллекции использовано более пятидесяти специально разработанных тканей: плотная шерсть и твид соседствовали с бархатом, вязаными поверхностями и металлизированными вставками. Тактильность стала одним из ключевых приемов, позволяя говорить о роскоши без избыточной декоративности.





Гости показа – среди них Энн Хэтэуэй, Лана Дель Рей и Лили Рейнхарт – наблюдали за тем, как классические коды бренда получают новое прочтение. Ralph Lauren вновь соединил английскую загородную эстетику с американской уверенностью, предложив целостный образ женщины, для которой стиль – это продолжение характера.





Коллекция осень–зима 2026–2027 стала утверждением актуальности. В мире, где многие дома моды стремятся к радикальным обновлениям, Ralph Lauren сделал ставку на преемственность с внутренней энергией и показал, что классика может звучать современно, если за ней стоит идея личной силы.