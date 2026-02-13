Образ фигуриста Петра Гуменника вошел в список лучших на Олимпиаде 2026 по версии Vogue

Итальянский Vogue включил костюм российского фигуриста Петра Гуменника в рейтинг самых впечатляющих нарядов Зимней Олимпиады 2026 и открыл голосование за лучший костюм турнира.

23-летний чемпион России, который выступает на соревновании в нейтральном статусе, предстал перед публикой в эффектной полупрозрачной блузе с объемными рукавами, украшенными каскадом алых цветов. По мнению редакции Vogue Italia, этот наряд органично продолжает актуальный флористический тренд, активно представленный на последних подиумах. Читатели издания оценили образ крайне высоко – положительные отклики превысили 90%.





Костюм Гуменника оказался в одном ряду с работами других фигуристов и представителей зимних дисциплин: в списке также фигурируют Михаил Шайдоров, Илья Малинин, Мэдисон Чок и Эван Бейтс, Лоран Фурнье Бодри и Гийом Сизерон, а также спортсмены из конькобежного спорта, биатлона и горных лыж.

В короткой программе на Зимней Олимпиаде 2026 Петр Гуменник набрал 86,72 балла и занял 12-е место. 13 февраля он представит произвольную программу, заявив сложный технический контент с несколькими четверными прыжками. Соревнования в Италии продлятся до 22 февраля, где российские атлеты принимают участие в индивидуальных видах спорта в нейтральном статусе.