Рейчел Скотт представила дебютную коллекцию для Proenza Schouler

В августе прошлого года мир моды взбудоражила новость: Рейчел Скотт, основательница Diotima, стала новым креативным директором Proenza Schouler. Она сменила Джека Макколлоу и Лазаро Эрнандеса, ознаменовав начало нового этапа для бренда.

Еще до того, как мир увидел ее дебютную коллекцию на подиуме, бренд представил свою весеннюю рекламную кампанию 2026 года. Это был первый аккорд, который тонко обозначил новое направление Скотт. Вместо громких заявлений или резких перемен Скотт выбрала интимный и вдумчивый подход, представляя женщину как полноправного автора собственной истории.

За этой кампанией стояла исключительно женская команда: в главной роли – Кейтлин Сотендал, режиссером выступила Рана Туфанян, фотографии сделала Сента Симонд, а стилизацией занималась Марика-Элла Эймс. Их совместная работа рассказывает историю – историю о силе, интуиции, сложности и романтике современной женщины, которая сама пишет свою судьбу.



Кульминацией нового этапа стал долгожданный показ на Неделе моды в Нью-Йорке, где Рейчел Скотт представила свою дебютную коллекцию для Proenza Schouler. Ее подход был одновременно уважительным к наследию бренда и новаторским. Она не стала перечеркивать узнаваемые черты, а, напротив, вдохнула в них свежее дыхание, демонстрируя глубокое понимание его интеллектуальной основы.



Коллекция отличалась выверенными силуэтами, сбалансированной цветовой палитрой и исключительным качеством тканей. Скотт мастерски создала ощущение динамики, сочетая непринужденность с точными и графичными линиями. В каждом образе чувствовалась дисциплина, но без излишней жесткости. Рейчел удалось привнести новую мягкость и текучесть в привычно строгую городскую эстетику Proenza.





Особое внимание Скотт уделила комфорту и универсальности. С самого первого выхода – длинного платья темно-бирюзового цвета с диагональными швами, которые мягко облегали фигуру, – стало очевидно, что дизайнер активно работает с формой, движением и ощущением тела. Юбки и платья развевались, создавая ощущение легкости, а частично расстегнутые пуговицы словно намекали на небрежность, но при этом сохраняли элегантность. Скотт продемонстрировала талант создавать одежду, которая будет уместна в двух амплуа: достаточно строгая для офиса, но при этом комфортная для вечерних выходов.



Рейчел Скотт не стремится к громким заявлениям или кардинальным изменениям. Вместо этого она предлагает глубоко продуманное и утонченное видение, которое чтит наследие Proenza Schouler, но при этом открывает новые горизонты. Эта новая эра обещает быть увлекательной, наполненной изысканностью и настоящим пониманием современной женщины. И, кажется, Proenza Schouler под ее руководством только начинает раскрывать свой полный потенциал.

