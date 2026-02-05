Российские рубли стали частью бьюти-съемки Vogue Korea

Южнокорейская версия Vogue привлекла внимание российской аудитории, включив рублевые банкноты в модную бьюти-раскладку. В одном из материалов журнала, посвященных популярности корейской косметики среди зарубежных инфлюенсеров, редакция использовала бумажные купюры номиналом 10 и 50 рублей как часть визуальной композиции.

Речь идет о публикации под названием "8 косметичек It Girl, которые скупили K-beauty в Сеуле". Материал состоит из восьми отдельных блоков, каждый из которых посвящен конкретному бренду и оформлен в виде стилизованного плоского натюрморта – с косметикой, аксессуарами и личными мелочами. Российские деньги появились в разделе, посвященном бренду Too Cool For School. В окружении кистей, палеток, карандашей, блокнота, кассеты и монет из разных стран рубли выделяются как единственный денежный акцент во всей подборке.





Та же фотосерия была опубликована и в социальных сетях журнала. Под постом собрались сотни комментариев, большинство из которых оставили пользователи из России. Читатели обратили внимание на узнаваемые купюры старого образца, в том числе десятирублевую банкноту с видами Красноярска, и восприняли ее появление как ироничный и приятный культурный жест.

"Моя десятка тут, оказывается! Я искал ее", "Самая эстетичная десятирублёвая валюта", "Бумажная десятка с Красноярском – последнее что я ожидала увидеть на разворотах VOGUE KOREA", "60 рублей на маршрутку", "Моя десяточка уехала в Корею на бьюти-шопинг", "Мне сегодня как раз не хватило на проезд", "Денюжку верните", "Так дорого червонец и полтинник еще не выглядели", – прокомментировали интернет-пользователи.

По замыслу редакции Vogue Korea, вся серия иллюстрирует глобальное распространение корейской бьюти-культуры – косметика "путешествует" по миру и оказывается в косметичках людей из разных стран. Для этой метафоры авторы съемки использовали предметы с яркой национальной идентичностью. Российская купюра органично вписалась в эстетику кадра благодаря приглушенной цветовой гамме, кириллическим надписям и индустриальным пейзажам, которые визуально перекликаются с актуальными азиатскими трендами на "артефактность" и винтаж.