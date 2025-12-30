Glamoratti – новый тренд 2026: что мы будем носить в этом году

Стиль гламура – больше не ретро. Вернулась мода на все кричащее и стремление к максимализму – в общем, полный декаданс и демонстрация статуса. Вспоминаем эпоху 80-х, от блестящих шорт до одежды в стиле хаки. Но не торопитесь просто повторять эпоху, чтобы не выглядеть уж очень олдскульно. Предлагаем переосмыслить ее через материалы и пропорции.

На контрасте с "тихой роскошью" образы становятся более выразительными и визуально насыщенными. В тренде – фактуры, которые привлекают внимание: плотные ткани, благородный блеск, текстурированные материалы.

Образы в эстетике Glamoratti строятся вокруг объема. Не обязательно собирать total-look из эффектных вещей, можно добавить один акцент – костюм, пиджак или аксессуар. Рассказываем, что добавить в свой гардероб.

Цветные костюмы

Это база тренда. В фокусе – насыщенные оттенки, прежде всего бордовый, глубокий винный, темно-сливовый, шоколадный. Они не имеют ничего общего со строгим стилем (хотя такие модели тоже можно интегрировать в офискор).

Важно, чтобы ткань держала форму и усиливала цвет – матовая шерсть или плотные смесовые материалы выглядят лучше легких фактур. Носить элементы отдельно не получится – важна целостность костюма, чтобы он стал основой и доминантой всего образа. Дополняйте базовым трикотажем, легкими блузками, обувью на каблуке и любыми аксессуарами – это тот случай, когда не нужно бояться переборщить.

Oversize пиджаки





Основа силуэта и та модель, которая плотно обосновалась в наших гардеробах. С таким пиджаком любой образ сразу станет масштабным, в духе максимализма – то, что нужно, чтобы адаптировать тренд.

Обратите внимание на модели с удлиненным кроем и четкой линией плеч. Дополняйте лаконичными вещами: однотонным трикотажем, простыми платьями миди, прямыми брюками, чтобы пиджак оставался главным акцентом. Важен контраст: чем проще остальной образ, тем выразительнее будет форма.

Широкие плечи





Один из ключевых визуальных приемов тренда. Не останавливайтесь только на обычных пиджаках – обратите внимание на варианты, которые напоминают смокинг, пальто, жакеты, платья или майки. Такой предмет гардероба сразу формирует ощущение уверенности и силы.

Массивные ремни





Массивный ремень в эстетике Glamoratti – отдельный аксессуар и главный акцент, который можно не дополнять другими деталями. В 2026 году будут актуальны широкие модели из плотной кожи с заметной фактурой, которые носят поверх пиджаков, пальто или костюмов.

Ремень не подчеркивает талию в классическом смысле, а делает весь силуэт более собранным. Особенно эффектно такие ремни выглядят с oversize-моделями (пиджаками, пальто, рубашками и платьями), создавая контраст между объемом и четкой линией.

Крупные металлические украшения





Яркие, массивные, блестящие и заметные – большие серьги, браслеты и кольца из металла с гладкой или слегка шероховатой поверхностью. Их можно миксовать с черным total look из водолазки и брюк – образ все равно будет ярким и очень гламурным, но в рамках новой эстетики, без отсылки к 2000-м.

Первый вариант – носить такие украшения соло, второй – комбинировать несколько вариантов (например, браслеты и серьги, подвески и кольца), чтобы получился некий перебор (но без нарочитой вычурности).

Цепи





В 2026 аксессуар вернулся как символ статуса и силы образа. Можно не ограничиваться колье на шее, добавляйте цепи на сумки, пояс или выбирайте нейтральный вариант обвеса на телефон. Важно, чтобы они были массивными, блестящими, с крупными звеньями. Образ станет немного драматичным, особенно если миксовать аксессуары с лаконичными костюмами или строгими пиджаками.

Пряжки на ремнях и обуви





Интересный вариант акцента, про который все забыли на 10 лет, выбирая минимализм и лаконичность. Пришло время вспомнить – будут актуальны крупные, заметные формы, геометричные или слегка скульптурные, выполненные из металла.

Это самый простой способ попробовать тренд, если вы не готовы к резким переменам – пряжки сделают лук завершенным и придадут ему особый характер.