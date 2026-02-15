7 самых модных принтов 2026 года

В этом году принт становится не дополнением к фактуре, крою и посадке моделей, а ключевым элементом, который фактически "собирает" весь образ. Собрали самые трендовые варианты, которые можно включить даже в самые базовые и спокойные капсулы. Начинайте экспериментировать, но помните, что если выбираете активный рисунок, остальная стилизация должна быть максимально простой. Один выразительный элемент всегда работает лучше, чем несколько конкурирующих между собой.

Крупная живописная флора

Маленькие цветочки и аппликации из лепестков уже не так актуальны, сегодня принт должен выглядеть как единая картина на акварельном полотне – размытые лепестки, переходы, насыщенные мазки. Цветы занимают всю поверхность ткани и становятся главным акцентом образа.





Лучше всего такой принт выглядит на длинных платьях, пальто прямого кроя, удлиненных рубашках и свободных костюмах. Чем больше площадь ткани, тем эффектнее выглядит рисунок.

Сочетайте с простыми, геометричными аксессуарами и обувью: лаконичными лодочками, сандалиями на тонких ремешках, минималистичными сумками пастельных оттенков. Если хочется контраста, добавьте грубые ботинки или кожаный ремень.

Психоделические волны и оптические узоры

Актуальны волны, спирали, закрученные линии и активная цветовая палитра в духе 1960-х, но в современной, более графичной интерпретации. Модели с таким принтом создают динамику даже в самом простом крое – такой прием точно будет притягивать взгляды.





Выигрышнее всего смотрятся платья-футляры, трикотажные комплекты, обтягивающие топы и юбки миди. Особенно на эластичных тканях, чтобы принт повторял форму тела.

Сочетайте с однотонной обувью и темной сумкой. Если рисунок яркий, остальной образ должен быть спокойным. Допустим и смелый вариант – добавить к таким волнам однотонный жакет мужского кроя, чтобы уравновесить объемы.

Анималистичный принт: зебра, рептилия, далматин

Да, леопарда наконец можно отложить в сторону. В 2026 мы будем интегрировать в образы полоски, пятна и имитацию кожи змеи. Лучше всего такие принты выглядят в платьях-комбинациях, прямых юбках миди, блузах и костюмах из плотной ткани. Эффективный вариант – собрать монообраз с одним принтом, но с моделями максимально простого кроя, например свободные, слегка расклешенные брюки и прямая удлиненная рубашка с коротким рукавом.





Носите модели с принтами с однотонными вещами в черным, молочном и графитовом оттенке. Принт сам по себе очень активный, поэтому избегайте лишнего декора, в образе будет достаточно одного акцента. Если вы никогда не носили такие принты и не готовы к смелым экспериментам, не отказывайтесь от идеи, а добавьте одну деталь: боди, повязку на волосы, майку или ремень.

Мелкий горох

Polka dot не отпускает, но теперь узор становится более маленьким. Никакой игривости и отсылок к ретро – только аккуратная графика, которая сделает образ структурным. Обратите внимание на блузы с бантом, платья миди, юбки трапеции, брючные костюмы из струящихся материалов. Стандарт – черно-белое сочетание, но можно выбрать и более яркие оттенки: они выглядят насыщенно, но не слишком кричаще.





Миксуйте модели с таким принтом с классическими брюками, жакетами или трикотажем спокойного оттенка. Чтобы сделать образ более выразительным, добавьте массивные серьги или контрастные туфли.

Клетка и шотландский тартан

Клетка возвращается в разных масштабах: от мелкой до крупной "оконной". Не спешите откладывать этот тренд до осени – за счет архитектуры самой клетки, модели с этим принтом буду актуальны даже летом, например в шортах и рубашках.





Обратите внимание на костюмы с короткими юбками в стиле preppy на весну, пальто свободного кроя и прямые брюки. Особенно эффектно клетка выглядит в в total look.

Сочетайте айтемы в клетку с однотонными топами и простой обувью. Если хочется экспериментов, миксуйте два вида клетки разного масштаба, но в одной цветовой гамме.

Разные виды полосок: от классической до графичной

В топе – широкие вертикальные линии, контрастные цветовые сочетания и даже деформированные варианты. Любые варианты хорошо смотрятся в обтягивающих брюках, oversize рубашках и длинных платьях. Но помните, что вертикальная полоска визуально вытягивает силуэт, горизонтальная добавляет динамики.





Принт с имитацией кружева

Рисунок, который создает иллюзию кружева или сложной вышивки, дает модный эффект многослойности с помощью одной вещи, но не утяжеляет образ. Обратите внимание на прозрачные платья, блузы, юбки с подкладкой. Особенно красиво такой принт смотрится в темных оттенках – черном, бордовом, темно-синем. Сочетайте с лаконичными аксессуарами и обувью без лишнего декора.



