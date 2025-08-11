Cottagecore: мечта о сельской идиллии в современном мире

В мире вечно сменяющихся трендов никого уже не удивишь очередным новым модным направлением. На этот раз поколение Z, они же зумеры, решили отказаться от благ городской жизни и предпочли вести пасторальный образ жизни. Такая идея вылилась в модную эстетику Cottagecore (в переводе с английского – эстетика загородной жизни), которая имеет свои обычаи и стильные правила.

Как одевается cottagecore-девушка

Коттеджкор-девушка идеализирует сельскую жизнь, живет на лоне природы и, конечно, имеет определенный модный стиль. Сердцем Cottagecore являются уютные, женственные образы, вдохновленные сельским бытом прошлых столетий. Просто представьте: легкое платье в пол с пышными рукавами-буфами, украшенное нежным цветочным принтом, в сочетании с соломенной шляпой, защищающей от лучей солнца. Это классический образ, вызывающий ассоциации с безмятежными днями, проведенными на залитом солнцем лугу, вдали от городской суеты.





Гардероб в стиле Cottagecore – это ода натуральным тканям, мягким, струящимся силуэтам и пастельным природным оттенкам. Цветочные мотивы, кружевная отделка, вышивка и вязаные элементы – все это создает атмосферу тепла, уюта и рукотворной заботы.





Эстетика загородной жизни часто обращается к эпохам, предшествовавшим широкому распространению технологий. Викторианская и эдвардианская мода, с ее изящными корсетами, пышными юбками, становится источником вдохновения.





Аксессуары, подчеркивающие естественность

В деталях кроется истинная магия Cottagecore. Аксессуары играют ключевую роль в создании целостного образа, напоминая о красоте природы. Рекомендуется отдавать предпочтение хэнд-мейд украшениям: деревянные бусы, цветочные повязки на голову, плетеные сумки – все это органично дополняет пасторальную эстетику. И, конечно же, не стоит забывать о соломенной шляпе – этот незаменимый атрибут не только защитит от солнца, но и придаст вашему образу завершенность и утонченность.





Cottagecore – это не просто выбор одежды, это целое мировоззрение. Он призывает к осознанному потреблению, бережному отношению к окружающей среде и возрождению забытых ремесел. Сторонники этого стиля часто занимаются садоводством и размеренным досугом на природе. Это стремление к самодостаточности, к жизни в гармонии с природой и с самой собой.