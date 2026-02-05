Бьюти-подарки на 14 февраля: что выбрать для нее и для него?

Секрет удачного подарка на День влюбленных – в том, чтобы проявить внимание к деталям: к ее любимому оттенку, к его привычкам, к общему ритму жизни. Бьюти-средства здесь – абсолютные чемпионы: они превращают ежедневный уход или макияж в маленькое напоминание о вашей заботе.

В этой подборке мы ушли от очевидных вариантов и собрали только те средства, которые действительно приносят пользу и удовольствие. Здесь есть все: от лаконичных мужских форматов, которые оценят даже те, кто далек от бьюти-рутин, до лимитированных коллекций для нее, которые она, возможно, добавляла в вишлист.





Лимитированная коллекция макияжа Love Collection от Clarins

Специально к празднику бренд Clarins представил лимитированную коллекцию, посвященную любви. Любовь отражена во всем: в романтичной надписи LOVE на флаконах, в нежных оттенках и чувственных ароматах.

В коллекцию вошли четыре средства, каждое из которых может стать самостоятельным подарком-символом: масло и бальзам для губ для заботливого жеста, фиксатор макияжа для безупречного дня и крем для рук для мгновения нежности. Это идеальный вариант для того, кто ценит в подарке не только красоту, но и эстетику, и видит в макияже искусство и заботу о себе одновременно.

Питательное масло-блеск для губ Lip Comfort Oil Love Collection, 31 Rosy Kiss, Clarins

3500 ₽

Лимитированная коллекция KISS & GLOW от Catrice

Бренд выпустил лимитированную коллекцию, созданную под вдохновением от Дня всех влюбленных. В ее палитре – переливающиеся текстуры, сияющие финиши и оттенки, которые говорят сами за себя: нежно-розовый, сочный ягодный, мягкое золото.





Эти средства – готовый рецепт праздничного образа с эффектом легкого внутреннего свечения. Такой подарок – не просто косметика, а возможность добавить в этот день немного волшебства и искрящихся акцентов.

Румяна Your Cheeks Young&Beautiful от Annbeauty

Эти румяна от визажиста Анны Карташовой – тот самый редкий случай, когда продукт делает ровно то, что от него ждешь, и даже немного больше. Your Cheeks Young & Beautiful – это не просто пигмент в компактной упаковке, а выверенная формула, которая решает сразу несколько задач.

Румяна Your Cheeks Y&B, Annbeauty

4700 ₽

Румяна дают естественный румянец теплого розово-персикового оттенка, универсальный и подходящий к любому тону кожи. Их почти невозможно нанести неправильно: формула легко наслаивается и практически не требует растушевки. Но главный секрет – в оптическом эффекте: за счет тончайших сияющих частиц и особой текстуры румяна мягко сглаживают рельеф, делая поры и мелкие морщинки менее заметными, а кожу – свежей и отдохнувшей.

Кстати, для освежающего эффекта можно использовать и бронзер вместо румян: визажисты считают, что он уместен даже зимой!

Набор крем для рук и бальзам для губ от SOKOLOV BEAUTY

Этот набор – продуманный дуэт для ежедневного ритуала, где уход за руками и губами становится единым жестом заботы о себе. В компактном формате, идеальном для сумки или рабочего стола, объединены два средства: крем для рук Love&Roses и бальзам для губ Forever Young Lip Filler Balm. Их формулы построены на взаимодополняющих принципах – глубокое питание и моментальное визуальное улучшение.

Набор крем для рук и бальзам для губ HAND & LIP LOVE SET, SOKOLOV BEAUTY,

614 ₽

Крем для рук с розовым маслом, гиалуроновой кислотой и пудрой розового кварца не просто борется с сухостью, а придает коже бархатистую мягкость и легкий цветочный шлейф. Бальзам для губ на основе гиалуроновой кислоты, пептидов и масла миндаля мгновенно заполняет морщинки, создавая эффект объема, и обеспечивает длительное увлажнение, заживляя микротрещины.

Набор 2 в 1: Черный скраб и маска Красный перец от Erborian

Универсальный подарок для обладателей нормальной и жирной кожи, который порадует вне зависимости от пола. Черная маска-скраб с добавлением древесного угля и хлопка действует в трех направлениях – отшелушивает, очищает и матирует. Паста-маска с экстрактом красного перца обеспечивает мгновенное чувство комфорта и увлажненности кожи, активирует ее естественное сияние.

Набор 2 в 1: Черный скраб и маска Красный перец, Erborian

4545 ₽

Набор мужской "Базовый уход" от Geltek

Этот продуманный дуэт – отличный способ познакомить с уходом того, кто только начинает им интересоваться, или сделать практичный подарок тому, кто предпочитает лаконичные и проверенные решения. Все необходимое для ежедневной рутины собрано в стильной водонепроницаемой косметичке – ее удобно брать в спортзал или командировку.

Внутри – два базовых, но важных продукта от Geltek Men. Гель для умывания мягко очищает кожу, не оставляя ощущения стянутости. Его дополняет легкий увлажняющий крем, который моментально впитывается, матирует и дает необходимое чувство комфорта, не оставляя блеска или липкости.

Набор мужской "Базовый уход", Geltek

2963 ₽

Мужской набор с миниатюрами от L'Occitane

Этот минималистичный набор – идеальное решение для мужчины, который ценит качество и лаконичность. Все необходимое для свежести и ухода собрано в компактной косметичке, которую удобно брать в поездки или использовать каждый день.

Мужской набор с тревел-форматами, L'Occitane

1990 ₽

В набор входят три узнаваемых продукта с характерными мужскими ароматами: освежающий гель для бритья с можжевельником, бодрящий гель для душа и увлажняющее твердое мыло с вербеной и маслом карите. Формулы бережно очищают кожу, не пересушивая ее, а стильная косметичка делает подарок еще более практичным.

Уход для мужчин от Elemis

Это подарок для тех, кто любит качество, роскошь и научный подход. Антивозрастной крем "Про-Коллаген" имеет насыщенную формулу, построенную на силе морских компонентов: средиземноморские водоросли падина павоника отвечают за глубокое увлажнение, гинкго билоба борется с признаками старения, а "молекула выживания" абиссин, получаемая из глубоководных бактерий, укрепляет кожный барьер. Вместе они работают на повышение упругости, сокращение морщин и возвращение коже ощущения плотности и молодости.

Пенящийся гель для бритья "Ледяная свежесть" облегчает бритье, превращая ежедневную рутину в удовольствие. Средство расходуется экономично, поэтому подарок будет долго напоминать о вашей заботе и любви.

Пенящийся гель для бритья Ice Cool Foam Shave Gel и Крем для лица с морскими водорослями Men Pro-Collagen Marine Cream, ELEMIS

3700 ₽ и 11 700 ₽

Также у Elemis есть шикарный подарочный набор с тревел-форматами – о нем мы писали в подборке подарков к Новому Году: там тоже можно найти отличные идеи бьюти-презентов для мужчин.