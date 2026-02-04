Матовая помада: как носить без дискомфорта?

Матовая помада многим внушает опасения: принято считать, что она сушит губы, подчеркивает морщинки и визуально уменьшает объем. К счастью, современные формулы оставляют не сухость и стянутость, а комфортное бархатистое покрытие, которое выглядит изысканно и не ощущается на губах. Поэтому, если вы раньше скептически относились к матовому финишу, сейчас самое время пересмотреть свою позицию, тем более что такая текстура – один из главных трендов макияжа 2026.

Мода на комфорт

Главный тренд 2026 года – это комфортно-матовые текстуры. Ведущие бренды делают ставку на инновационные формулы, которые сочетают интенсивную пигментацию с уходовыми компонентами. В составе таких помад можно встретить масла ши, сквалан, керамиды, лецитин, витамин Е и гиалуроновую кислоту. Они не просто дают цвет – они увлажняют, смягчают и разглаживают микрорельеф губ. Визуальный результат – благородная, бархатистая дымка, напоминающая спелый персик, а не плоский, припыленный холст.





Вторая ключевая особенность сезона – сложные оттенки. Чистые яркие цвета уступают место более глубоким и многогранным: выгоревший терракот, припыленная фуксия, ягодный бургунди с холодным подтоном, кофейный и шоколадный оттенки, ну и, конечно, матовый нюд. Эти цвета выглядят дорого, современно и подчеркивают индивидуальность.

Без подготовки не обойтись!

Секрет безупречного матового покрытия во многом заключается в подготовке. Даже самая продвинутая формула не ляжет идеально на шелушащуюся кожу губ.

✔ Воспользуйтесь скрабом для губ за 5-10 минут до нанесения. Используйте готовое средство или сделайте скраб самостоятельно из меда и сахара. Аккуратно помассируйте и смойте. Это удалит ороговевшие чешуйки и выровняет поверхность.

✔ Нанесите плотную гигиеническую помаду или увлажняющий бальзам с керамидами и натуральными восками. Оставьте средство впитываться на 5 минут, а затем промокните остатки салфеткой. На губах должна остаться ощутимая мягкость, но не жирная пленка – именно на такую подготовленную базу матовая помада ляжет ровно и не скатается.





Техника нанесения

Визажисты советуют начинать с контура, используя тонкую скошенную кисть и помаду (или отдельный матовый карандаш в тон). Аккуратно прорисуйте естественную линию губ. Слегка растушуйте контур по направлению к центру губ подушечкой пальца (четко очерченные губы уже не в тренде!), а затем накрасьте губы помадой. Для максимальной стойкости и насыщенности нанесите первый слой, промокните губы однослойной салфеткой, слегка припудрите их через салфетку (это создаст невидимую фиксирующую прослойку), а затем нанесите второй финишный слой.



