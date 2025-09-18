Модные женские куртки осенью 2025 года: обзор актуальных сезонных трендов

Какие женские куртки будут в моде осенью 2025 года. Актуальные фасоны, материалы, цвета и советы по созданию стильного образа.
С приходом прохладного сезона для каждой представительницы прекрасного пола становится актуальным подбор элементов гардероба, обеспечивающих защиту от холода и служащих составляющей стильного образа. Модные женские куртки осенью 2025 года порадуют разнообразием фасонов и цветовой палитры. Поэтому любая девушка сможет подобрать для себя вариант в соответствии со своими индивидуальными пожеланиями и предпочитаемым стилем. В этой статье Клео.ру предлагает вашему вниманию обзор наиболее популярных трендов.
Основные тренды женских курток осень 2025
Дизайнеры в этом сезоне постарались на славу, проявив по максимуму фантазию и креатив при создании своих коллекций. Тренды курток осенью 2025 года пестрят разнообразием моделей и расцветок. Модельеры предлагают вниманию модниц как легкие фасоны, предназначенные для раннего еще теплого сезона, так и утепленные варианты. Все они характеризуются разнообразием кроя, начиная от приталенных курток по фигуре и заканчивая свободными моделями оверсайз. Клео.ру специально для вас сделал подборку самых актуальных в этом сезоне фасонов.
Ветровки на кулиске
Легкие куртки из герметичной непродуваемой ткани станут настоящей находкой для ранней осени. Женственность силуэта позволяет подчеркнуть кулиска, с помощью которой делается акцент на талии. При этом покрой ветровки может быть как прямым, так и объемным оверсайз. Дизайнеры при создании таких курток отдают предпочтение довольно укороченной длине, заканчивающейся на уровне середины бедер.
Анораки
Такие куртки являются олицетворением моды на спортшик и будут по достоинству оценены почитательницами этого стиля. Характерная особенность фасона – наличие застежки-молнии, расположенной в передней части и доходящей до уровня груди. На многих моделях также присутствует карман, находящийся на животе. Анораки в этом сезоне изготавливают из разнообразных материалов: кожи, шерсти и даже атласа.
Бомберы
В этом сезоне на пике популярности находятся винтажные модели, выполненные в монохромных оттенках. Наличие резинок в нижней части и на рукавах является отражением стиля ретро. Изделия выглядят особенно оригинально за счет текстуры таких материалов как вельвет, рифленая кожа, замша, бархат. Дизайнеры отдали предпочтение преимущественно темной тональности: цветам кирпича, кофе, бордо, темной оливки, графита.
Куртка-тренч
Изделие, совмещающее в себе черты сразу двух фасонов, будет по достоинству оценено любительницами элегантных луков. Особенности крутки-тренча – укороченная длина, наличие высокого воротника и отсутствие излишних деталей. Оттенки предпочтительно светлые: кремовый, бежевый, слоновая кость.
Кожаные куртки
Обзор моделей, выполненных из этого материала, подтверждает, что лидирующее положение продолжают занимать "косуха". Впрочем, классика прямого кроя и фасон "пиджак" также остаются актуальными. В этом сезоне дизайнеры провели эксперименты с фактурами, представив в коллекциях модели из матовой или металлизированной кожи, с рифлеными элементами, с эффектом потертости.
Джинсовые куртки
Разнообразные фасоны из этого материала остаются неизменными атрибутами дизайнерских коллекций. Джинсовые куртки предлагаются в виде "косух", бомберов, в вариантах оверсайз. Для ранней осени предназначены облегченные модели, для позднего сезона станут находкой джинсовые куртки-"авиаторы" с подстежкой из овчины.
Куртки-пальто
Удлиненные модели, напоминающие пуховики, будут особенно актуальными поздней осенью. Неоспоримые сезонные тренды – стеганые куртки-пальто с крупной или мелкой ромбовидной прошивкой. В качестве застежек выступают пуговицы, идущие в два ряда, либо молния. Воротник оформляется преимущественно в английском варианте.
С чем сочетать модные куртки
После того, как вы определились с тем, какие женские куртки в моде осенью 2025 года и сделали свой выбор, нужно подобрать к ним другие элементы гардероба, которые будут смотреться стильно и гармонично. Варианты сочетаний будут зависеть от фасона и расцветки куртки:
- Укороченные модели с длиной, заканчивающейся на уровне талии или середины бедер, предоставляют возможность простора фантазии при выборе низа. Можно подобрать юбки фасонов "карандаш", "трапеция" либо "клеш", джинсы или брюки зауженного, прямого либо широкого кроя.
- Анораки гармонично смотрятся в комбинации с кроссовками в стиле ретро, с облегающими джинсами или юбками.
- Бомберы оверсайз рекомендуется совмещать с прилегающим по фигуре низом: джинсами-скинни, юбкой-карандаш, леггинсами. К моделям прямого кроя допускается подобрать варианты расклешенной нижней части.
- Куртка-тренч представляет собой универсальный фасон, который с легкостью комбинируется с разными вариантами низа: джинсами-палаццо или клеш, юбками-карандаш или с плиссировкой, платьями в бельевом стиле. Обувь тоже разрешается подобрать разную, начиная от кед или кроссовок и заканчивая туфлями или ботильонами на шпильке.
- Кожаные или джинсовые "косухи" подойдут как для воплощения образов в стиле кэжуал, так и женственных луков. На это повлияет выбор предметов гардероба: джинсов любого фасона и спортивной обуви либо воздушных платьев и обуви на каблуке.
- Куртки-пальто великолепно подходят для сочетания с юбками или платьями, длина которых не должна выходить на подол верхней одежды. Другой вариант – джинсы либо брюки прямого или зауженного покроя.
Итог
Модные женские куртки осенью 2025 года порадуют обилием фасонов и расцветок. Благодаря этому девушки могут не ограничивать себя при составлении стильных луков, подразумевающих сочетание с женственными элегантными, спортивными либо кэжуал предметами гардероба.