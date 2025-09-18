Модные женские куртки осенью 2025 года: обзор актуальных сезонных трендов

С приходом прохладного сезона для каждой представительницы прекрасного пола становится актуальным подбор элементов гардероба, обеспечивающих защиту от холода и служащих составляющей стильного образа. Модные женские куртки осенью 2025 года порадуют разнообразием фасонов и цветовой палитры. Поэтому любая девушка сможет подобрать для себя вариант в соответствии со своими индивидуальными пожеланиями и предпочитаемым стилем. В этой статье Клео.ру предлагает вашему вниманию обзор наиболее популярных трендов.

Основные тренды женских курток осень 2025

Дизайнеры в этом сезоне постарались на славу, проявив по максимуму фантазию и креатив при создании своих коллекций. Тренды курток осенью 2025 года пестрят разнообразием моделей и расцветок. Модельеры предлагают вниманию модниц как легкие фасоны, предназначенные для раннего еще теплого сезона, так и утепленные варианты. Все они характеризуются разнообразием кроя, начиная от приталенных курток по фигуре и заканчивая свободными моделями оверсайз. Клео.ру специально для вас сделал подборку самых актуальных в этом сезоне фасонов.





Ветровки на кулиске

Легкие куртки из герметичной непродуваемой ткани станут настоящей находкой для ранней осени. Женственность силуэта позволяет подчеркнуть кулиска, с помощью которой делается акцент на талии. При этом покрой ветровки может быть как прямым, так и объемным оверсайз. Дизайнеры при создании таких курток отдают предпочтение довольно укороченной длине, заканчивающейся на уровне середины бедер.





Анораки

Такие куртки являются олицетворением моды на спортшик и будут по достоинству оценены почитательницами этого стиля. Характерная особенность фасона – наличие застежки-молнии, расположенной в передней части и доходящей до уровня груди. На многих моделях также присутствует карман, находящийся на животе. Анораки в этом сезоне изготавливают из разнообразных материалов: кожи, шерсти и даже атласа.





Бомберы

В этом сезоне на пике популярности находятся винтажные модели, выполненные в монохромных оттенках. Наличие резинок в нижней части и на рукавах является отражением стиля ретро. Изделия выглядят особенно оригинально за счет текстуры таких материалов как вельвет, рифленая кожа, замша, бархат. Дизайнеры отдали предпочтение преимущественно темной тональности: цветам кирпича, кофе, бордо, темной оливки, графита.





Куртка-тренч

Изделие, совмещающее в себе черты сразу двух фасонов, будет по достоинству оценено любительницами элегантных луков. Особенности крутки-тренча – укороченная длина, наличие высокого воротника и отсутствие излишних деталей. Оттенки предпочтительно светлые: кремовый, бежевый, слоновая кость.





Кожаные куртки

Обзор моделей, выполненных из этого материала, подтверждает, что лидирующее положение продолжают занимать "косуха". Впрочем, классика прямого кроя и фасон "пиджак" также остаются актуальными. В этом сезоне дизайнеры провели эксперименты с фактурами, представив в коллекциях модели из матовой или металлизированной кожи, с рифлеными элементами, с эффектом потертости.





Джинсовые куртки

Разнообразные фасоны из этого материала остаются неизменными атрибутами дизайнерских коллекций. Джинсовые куртки предлагаются в виде "косух", бомберов, в вариантах оверсайз. Для ранней осени предназначены облегченные модели, для позднего сезона станут находкой джинсовые куртки-"авиаторы" с подстежкой из овчины.





Куртки-пальто

Удлиненные модели, напоминающие пуховики, будут особенно актуальными поздней осенью. Неоспоримые сезонные тренды – стеганые куртки-пальто с крупной или мелкой ромбовидной прошивкой. В качестве застежек выступают пуговицы, идущие в два ряда, либо молния. Воротник оформляется преимущественно в английском варианте.





С чем сочетать модные куртки

После того, как вы определились с тем, какие женские куртки в моде осенью 2025 года и сделали свой выбор, нужно подобрать к ним другие элементы гардероба, которые будут смотреться стильно и гармонично. Варианты сочетаний будут зависеть от фасона и расцветки куртки:

Укороченные модели с длиной, заканчивающейся на уровне талии или середины бедер, предоставляют возможность простора фантазии при выборе низа. Можно подобрать юбки фасонов "карандаш", "трапеция" либо "клеш", джинсы или брюки зауженного, прямого либо широкого кроя.

Анораки гармонично смотрятся в комбинации с кроссовками в стиле ретро, с облегающими джинсами или юбками.

Бомберы оверсайз рекомендуется совмещать с прилегающим по фигуре низом: джинсами-скинни, юбкой-карандаш, леггинсами. К моделям прямого кроя допускается подобрать варианты расклешенной нижней части.





Куртка-тренч представляет собой универсальный фасон, который с легкостью комбинируется с разными вариантами низа: джинсами-палаццо или клеш, юбками-карандаш или с плиссировкой, платьями в бельевом стиле. Обувь тоже разрешается подобрать разную, начиная от кед или кроссовок и заканчивая туфлями или ботильонами на шпильке.

Кожаные или джинсовые "косухи" подойдут как для воплощения образов в стиле кэжуал, так и женственных луков. На это повлияет выбор предметов гардероба: джинсов любого фасона и спортивной обуви либо воздушных платьев и обуви на каблуке.

Куртки-пальто великолепно подходят для сочетания с юбками или платьями, длина которых не должна выходить на подол верхней одежды. Другой вариант – джинсы либо брюки прямого или зауженного покроя.





Итог

Модные женские куртки осенью 2025 года порадуют обилием фасонов и расцветок. Благодаря этому девушки могут не ограничивать себя при составлении стильных луков, подразумевающих сочетание с женственными элегантными, спортивными либо кэжуал предметами гардероба.