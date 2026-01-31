Из будуара – в стритстайл: что такое "будуарная эстетика" и как внедрить ее в повседневный стиль?

"Будуар императрицы повидал немало на своем веку" – и, кажется, он готов повидать еще больше. Ведь 2026 год официально провозглашен годом будуарной эстетики. Корсеты, чулки и нежные рюши – теперь это не только то, что носят в спальне, но и полноценный элемент гардероба. Что это за "зверь" такой, будуарный стиль, и как приручить его для "городских джунглей" – разбираемся вместе с Клео.ру.

Что такое будуар и почему он вдруг стал модным?

Начнем с истоков. Будуар (от фр. boudoir) – это уединенное пространство для дам XVIII века: ее личный уголок для отдыха, преображения, макияжа и секретных встреч с самыми близкими. Место, где царила мягкость, роскошь и женственность. Зеркала, шелка, бархат, туалетные столики – все говорило о чувственности и утонченности.

Современная будуарная эстетика в моде – это прямое продолжение этого настроения. Она выросла из бельевого тренда, но пошла дальше. Это не просто "надеть белье как одежду", это – создать образ, который сочетает изысканность, комфорт и деликатную сексуальность.

Его главные приметы:

• Ткани: шелк, атлас, кружево, бархат, шифон. Все, что приятно к телу и красиво струится.

• Цвета: пастельные, нежные оттенки – от молочного и персикового до мятного и лавандового. Но никто не запрещает и глубокие винные или черные акценты.

• Элементы: корсеты, боди, пеньюары, шелковые халаты, комбинации, бралетты, рубашки и шорты пижамного кроя. И, конечно, рюши, тонкие бретели и кружевные вставки.





Как носить будуарную эстетику в городе? Простые правила и готовые идеи

Главное правило: баланс. Мы не выходим на улицу в прозрачном пеньюаре (хотя, если вы Бейонсе или Мадонна...). Наша задача – добавить эту утонченность в повседневный гардероб, сделав ее изюминкой, а не полным перевоплощением.

Корсеты и бралетты: не только под, но и поверх

◦ Корсет – не обязательно инструмент пыток. Сегодня это стильный акцент. Носите его поверх свободной белой рубашки оверсайз или тонкого свитера. Сочетайте с джинсами-клеш, широкими брюками или юбкой-миди.

◦ Бралетт: выглядывающий край кружевного бралетта из-под полупрозрачной блузки, строгого пиджака или расстегнутой рубашки добавит образу пикантности без вульгарности.





Платья-комбинации: ваша новая база

Шелковое платье-комбинация – абсолютный хит. Накиньте сверху объемный свитер крупной вязки (пусть он немного выглядывает из-под подола), строгий пиджак или кожаную косуху. Обувь? От грубых ботинок до изящных мюлей. Можно даже носить платье-комбинацию поверх водолазки или футболки.





Кружевные детали: тонкие намеки

Если вы пока не готовы к смелым экспериментам, начните с малого. Блузка с кружевными вставками, юбка с кружевным подолом, топ с тонкой кружевной отделкой. Пусть это будет небольшой, но заметный акцент, который добавит женственности.





Маленькие хитрости для идеального будуарного образа в городе

• Качество решает: выбирайте вещи из натуральных или очень качественных синтетических тканей. Мятый дешевый атлас выглядит... ну, вы поняли.

• Не переборщите: один-два будуарных элемента в образе – это стильно. Больше – может быть рискованно.

• Уверенность – ваш лучший аксессуар: носите эти вещи с достоинством и уверенностью. Это делает любой образ в разы притягательнее.

Будуарная эстетика – это не про откровенность, а про утонченную чувственность, свободу и умение видеть красоту в деталях. Так что, смело выходите из "будуара императрицы" и покоряйте город своими стильными образами!