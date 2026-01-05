Что купить на зимних распродажах: вещи, которые вы заберете в весну (и даже в лето)

В период распродаж часто активизируется инстинкт "хватай и беги". Цветные ценники радуют глаз, цифры на них греют душу, а вещи кажутся очень нужными, даже если это не так. Вместо того чтобы устраивать в шкафу склад с ценниками из трендовых моделей, которые через 2 месяца перестанут быть актуальными, предлагаем в этот раз выгодно купить то, что вы будете носить до следующей зимы (или даже через год).

Пальто

Всегда хочется, чтобы этот предмет гардероба был дорогим и классным – сейчас самое время купить его по сниженной цене. Не торопитесь с выбором – важно, чтобы пальто было универсального кроя, сделано из качественного материала и идеально на вас сидело (только так вы не выбросите его в конце весны).

Хороший состав – шерсть с добавлением смеси или кашемира. Крой зависит от типа фигуры, но есть беспроигрышные варианты – приталенные, прямые или мужские (об этом мы подробнее рассказывали здесь). Еще один плюс таких моделей – их можно стилизовать и с джинсами, и с вечерними платьями, и с любыми шарфами.

Пальто двубортное 1811, 47 990 ₽





Хлопковая рубашка

Универсальный вариант для любого сезона: с платьями – весной, с шортами – летом, с юбками – осенью. Выбирайте свободные модели прямого кроя, которые можно стилизовать с ремнями, завязывать под грудью или носить в рамках офисного дресс-кода. Оттенок может быть любым: fashion-хак – сначала оценить основные оттенки основного гардероба и выбрать то, что не будет контрастировать с основной гаммой.

Рубашка JUANY Mango, 5999 ₽





Свитер

Свитер из хорошей ткани с шерстью и кашемиром может стать основой для любой капсулы на целых 3 сезона. При правильном уходе он не будет скатываться, останется мягким и сделает любой образ дороже – в такую вещь точно стоит вложиться. В этом случае не стоит смотреть в сторону трендов, а выбрать базовый крой, слегка удлиненный, с классическим вырезом или высоким воротом. Такой свитер можно будет носить с чем угодно – яркими юбками, майками, джинсами и накидывать на плечи, завязывая красивым узлом, когда температура поднимется до уверенных +15.

Свитер из шерсти и кашемира 12storeez, 24 000 ₽

Джинсы

Как и в случае с пальто, важно выбрать свою посадку и крой – тогда они останутся в гардеробе и на следующий год. А вот с цветом правил больше нет – белые модели можно и нужно носить зимой, а черный цвет вполне уместен летом. Синий – стандарт, с которым сложно ошибиться. Но перед покупкой посмотрите на модели, которые у вас уже есть – дублировать одинаковый крой точно не стоит.

Джинсы свободного кроя с низкой посадкой Lime, 5599 ₽





Черное платье

Заветы Коко Шанель все еще не устарели, но теперь черное платье не обязательно должно быть маленьким – выбирайте по типу фигуры, вашему основному стилю или обратите внимание на трендовые трикотажные модели до щиколоток (они будут актуальны и в этом году). Носите со всем, чем хочется, стилизуя такое платье с аксессуарами и каблуками для вечерних выходов и с кожаной курткой для дневных прогулок.

Бархатное платье мини с открытыми плечами Love Republic, 8999 ₽





Пижамы

Этот предмет тоже часто обходят стороной на рейлах, а зря – пижама уже давно перестала быть предметом для сна. Не концентрируйтесь на изделиях с елками и оленями, а обратите внимание на шелковые комплекты с рубашками и брюками, которые летом можно будет носить как костюм вместе и по отдельности.

Альтернатива – варианты из трикотажа или вискозы с джоггерами. Лонгсливы легко стилизуются с брюками, пиджаками и джинсами, помогая легко создать модный многослойный образ.

Пижама Indefini, 5499 ₽





Украшения

Не забывайте про ювелирный гардероб – у него тоже есть база. Или порадуйте себя тем, что давно хотели купить, – например акцентные серьги, ожерелья или массивные браслеты в стиле glamoratti, который Pinterest назвал одним из самых горячих трендов 2026 года (вдохновиться другими модными течениями можно здесь).

Треугольная моносерьга из серебра, покрытая родием Khoshtrik, 6200 ₽





Нижнее белье

Распродажи – отличный повод перебрать ту самую полку в комоде и избавиться от всего, что уже не хочется носить. А взамен купить хорошую базу на каждый день или порадовать себя чем-то женственным и сексуальным. Обратите внимание на боди – их можно носить не только как нижнее белье, но и миксовать с джинсами, рубашками и пиджаками, чтобы разнообразить ежедневные луки в офис.

Бюстгальтер с мягкими чашками и спонжевой поддержкой на стане Imperia Incanto, 6999 ₽





Корсет

Неожиданный модный маневр, который не стоит пропускать – корсеты прочно обосновались в гардеробах несколько лет назад, стали своеобразной базой и не собираются уходить. Их можно миксовать с джинсами и составлять ежедневные аутфиты, носить поверх рубашек или стилизовать с длинными юбками, создавая элегантный образ в стиле black tie.



