Джемпер Ralph Lauren, угги и практичность: Lyst подвел модные итоги 2025 года

Главным победителем сезона стал Saint Laurent, который сместил Miu Miu с первой позиции. На третьем месте остался COS, удерживая статус любимца поклонников базового стиля. Замыкают десятку Ralph Lauren, Prada, Coach, The Row, Burberry, Gucci и Moncler. При этом в топ-20 впервые вошел Massimo Dutti, а спортивный гигант Nike вернулся после перерыва, что отражает растущую популярность спортивного кэжуала.

Платформа Lyst опубликовала свежий отчет о модных трендах и потребительских предпочтениях за четвертый квартал 2025 года. Итоги исследования показали, что в мире моды все больше ценят функциональность, комфорт и минимализм – и именно это определило расстановку сил в рейтинге.

Видео: соцсети/@ysl

Эксперты Lyst отмечают, что ключевыми трендами конца 2025 года стали универсальность и практичность – на фоне чего бренды, делающие ставку на экстравагантность и авангард, как Balenciaga, Loewe и Jacquemus, потеряли позиции.

В числе восходящих марок – A.Presse из Японии, Charvet из Франции, специализирующаяся на классических рубашках, и британская Barbour, спрос на чью женскую куртку Martha вырос на 147%.



Самым желанным предметом сезона стал джемпер на молнии Ralph Lauren, интерес к которому вырос на 132%.





В списке must have также оказались пуховик Massimo Dutti, шапка Arc’Teryx, кашемировый шарф Burberry, сумка Chloé и возвращающиеся в тренд угги.

