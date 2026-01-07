Теплый преппи: какие свитеры, жилеты и брюки выбрать ребенку в школу и не только

Стиль появился в Америке – джемперы, кардиганы, юбки и брюки пастельных оттенков с принтами и логотипами носили в элитные школы и колледжи на Манхеттене. Нам он знаком по сериалам и фильмам – главные героини до сих пор вдохновляют на создание детских образов в духе школьной формы (подробнее о самом стиле и формате мы рассказывали здесь).

Обычно преппи носят весной или осенью, но все аутфиты легко адаптируются и для холодного времени года – сделали подборку основных айтемов.

Шерстяная юбка в складку

Основа гардероба в стиле “преппи”. Выбирайте модель универсального оттенка (синюю, черную, серую), чтобы интегрировать ее в школьную форму и стилизовать вне уроков – со свитерами, свободными рубашками, футболками и кардиганами.

Второй удачный вариант – юбка в клетку пастельного оттенка, которая хорошо выглядит с однотонными джемперами, тонкими лонгсливами или пиджаками.





Юбка на запах, серая Max&Co, 19 499 ₽

Шерстяной жилет

Второй важный элемент, с помощью которого можно стилизовать любой аутфит под преппи. Такой жилет обычно носят с брюками прямого кроя, юбками и даже шортами. Но только не с платьями – получится неуместная многослойность. Зато можно выбрать любой узор – ромб, клетка или полоска.





Свитер для девочки в рубчик с V-образным вырезом без рукавов Koton, 2299 ₽

Рубашка-поло

Не отказывайтесь от этого предмета зимой – с ним можно составить модные многослойные и теплые образы. Надевайте под жилет, кардиган или даже джемпер с V-вырезом, оставляя воротник слегка открытым.

Стандартные оттенки – молочный, темно-синий, серый, бордовый или приглушенный зеленый. Выбирайте модели без лишнего декора: аккуратная планка и лаконичный крой работают куда лучше, чем контрастные логотипы и активные принты.





Джемпер-поло с коротким рукавом Silver Spoon, 5990 ₽

Прямая хлопковая рубашка

Отдавайте предпочтение спокойным оттенкам в нейтральной гамме – синий, бордовый, серый, голубой (можно и белый, но образ сразу станет формальным). Ее можно носить навыпуск или заправлять, оба варианта совпадают со стилистикой. Главное не застегивать воротник до самого верха – это тоже намек на чрезмерную официальность. Рассмотрите варианты в клетку или с немного ассиметричным кроем – вокруг них очень удобно собирать готовый образ.

Асимметричная рубашка в клетку Lime, 2799 ₽

Джемпер с V-образным вырезом

Один из самых узнаваемых элементов преппи-гардероба. Такой джемпер легко комбинируется с рубашкой, поло или тонким лонгсливом – образ получится многослойным, но строгим и аккуратным.

Обратите внимание на модели из шерсти или смесовой пряжи – они хорошо держат форму, даже если носить джемпер каждый день. Допустим тонкий кант по вырезу или контрастная окантовка – это добавит образу характер, не перегружая его.





Джемпер с V-образным вырезом Silver spoon, 5990 ₽

Кардиган на пуговицах с длинным рукавом

Можно носить как самостоятельную вещь, дополняя лонгсливом или футболкой для тепла. Второй вариант – надевать поверх рубашки, поло и даже тонкого платья.

Лучше выбирать модели прямого силуэта без объемных деталей – они смотрятся аккуратнее и легче вписываются в школьный или повседневный гардероб. В холодное время года кардиган хорошо работает как дополнительный слой под пальто или жакет.





Шерстяной кардиган Elisabetta Franchi La Mia Bambina, 31 950 ₽

Классические прямые брюки

База, без которой сложно представить преппи-гардероб. Прямой крой делает силуэт более выверенным, а плотная ткань позволяет носить такие брюки даже зимой.

Лучше выбирать модели без лишнего декора – со стрелками, аккуратной посадкой и нейтральным цветом. Сочетайте с жилетами, свитерами и рубашками – в школу и на каждый день.





Брюки для девочки школьные прямые синие Gulliver, 5999 ₽

Белые гольфы

В классике преппи их носят с оксфордами, балетками или лоферами. Но зимой их очень удачно можно стилизовать с сапогами, чтобы край гольфа выглядывал из под голенища. Выбирайте минималистичные модели без узора, бантиков и кружева – в этом стиле это лишние элементы, акцент будет создаваться за счет контраста.





Гольфы Noble People, 1428 ₽