Невидимки, долой! Топ заколок, которые держат не только волосы, но и всеобщее внимание

Устали от вечно теряющихся невидимок и скучных крабиков, которые, держат прическу, но совершенно не добавляют ей шика? Всего один стильный аксессуар – и ваша прическа из обычной превратится в нечто особенное, готовое собирать миллионы комплиментов. Мы собрали трендовые заколки, которые помогут выглядеть обворожительно каждый день без лишних усилий.

Если вы любите экспериментировать и не боитесь дерзких акцентов, обратите внимание на серебристую заколку с миниатюрными шариками. Она добавит вашей прическе нотки пирсинг-эстетики и легкой брутальности, моментально превратив даже самый простой образ в нечто особенное. Идеально для тех, кто хочет заявить о себе без слов.

Заколка с шариками серебристая, AQUAGIRL, 3 900 ₽





Для романтических свиданий или просто, когда хочется добавить немного нежности и загадочности, подойдет заколка-сердце с черным стеклярусом. Она смотрится невероятно эффектно, при этом оставаясь очень удобной. Этот аксессуар станет идеальным дополнением к вечернему платью или даже простому повседневному образу, добавив ему изысканности и шарма.





Следующая заколка – маст-хэв для всех, кто ценит идеальную прическу и удобство. Набор заколок No1 Hairpin, разработанный стилистом по волосам Фионой Франшимон, обеспечивает безукоризненную фиксацию на весь день, при этом не повреждает структуру волоса. Советуем обратить внимание на набор No1 Hairpin в трендовых пастельных оттенках, который с легкостью заменит базовые невидимки.





Нотку восточной элегантности в образ привнесет заколка-шпилька в стиле японской канзаши. Эти изящные аксессуары не только красиво фиксируют волосы, но и сами по себе являются произведением искусства. Они идеально подходят для создания высоких пучков или сложных причесок, наделяя их утонченным и загадочным видом, будто сошедшим со страниц древних легенд.





Кто сказал, что заколка-краб – это скучно? Выберите модель в трендовом цвете, с интересной текстурой или необычной формой, и даже самый обычный "хвост" превратится в стильную прическу. Это идеальное решение для быстрого и элегантного образа, когда времени в обрез, но выглядеть хочется на все сто.





И, наконец, заколка с вуалью способна мгновенно преобразить любой образ. Она придает прическе загадочности и шика, создавая эффектное, словно сошедшее с киноэкрана впечатление. Такой аксессуар идеально подходит для вечерних выходов и торжественных мероприятий. Прическа с ним получает голливудский лоск, а образ – гарантированные восхищенные взгляды.

Заколка черная, Diana Pavlovskaya, 3 315 ₽



