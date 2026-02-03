Увлажняющие кремы с гиалуроновой кислотой: ТОП-5 спасителей для обезвоженной кожи

Конец зимы – самый беспощадный сезон для нашей кожи. Отопление, ветер, стресс, нехватка света и распространенные ошибки в уходе, которые мы часто допускаем в холодное время года, – к февралю кожа буквально исчерпывает внутренние ресурсы и начинает сигналить сухостью, стянутостью и тусклым цветом лица. В этот момент обычного легкого увлажнения становится недостаточно – нужна стратегия интенсивного восстановления. И главный союзник в этом деле – гиалуроновая кислота.

Однако не вся гиалуронка в кремах работает одинаково. Самое важное – ее положение в составе и вид. Если она в топе списка ингредиентов, значит, ее концентрация достаточна для реального эффекта. Идеально, когда в формуле сочетаются разные молекулярные веса: высокомолекулярная работает на поверхности, создавая невидимый влагоудерживающий щит, а низкомолекулярная проникает глубже, напитывая клетки влагой изнутри.





В нашей подборке – кремы, где гиалуроновая кислота выступает не в одиночку, а в синергии с керамидами, пептидами и антиоксидантами. Это формулы, которые работают не как экспресс-методы после воздействия зимних неблагоприятных факторов, а имеют пролонгированный эффект, помогая коже пережить последние зимние недели и преобразиться до весны.

Увлажняющий дневной крем для нормальной и сухой кожи HYDRA-ESSENTIEL от Clarins

Пока другие кремы борются с последствиями сухости, этот решает проблему у ее истока, обучая кожу удерживать влагу самостоятельно. Фирменный комплекс с гиалуроновой кислотой Hyaluronic Power и экстракт каланхоэ работают в тандеме: первый перезапускает естественные процессы, второй – создает благоприятные условия для этого.

Эффект закрепляется и усиливается другими компонентами: сквалан бережно укрепляет липидный барьер, надежно запечатывая влагу внутри, а бетаин и глицерин притягивают и связывают молекулы воды в коже. В результате крем помогает коже самостоятельно поддерживать гидробаланс.





5800 ₽

Крем для лица и шеи Intensive hyaluronic+ от Institut Esthederm

Формула этого крема основана на комбинации трех различных видов гиалуроновой кислоты и полиглутаминовой кислоты. Разные молекулы гиалуроната работают в поверхностных и глубоких слоях кожи, обеспечивая увлажнение. Полиглутаминовая кислота выступает в роли стабилизатора, помогая защитить естественную гиалуроновую кислоту от распада, что способствует пролонгированному эффекту.

Действие Intensive Hyaluronic+ направлено не только на коррекцию уже имеющихся возрастных изменений, но и на поддержание естественного увлажняющего потенциала кожи, а нежная текстура с бархатистым финишем делает этот крем удачным выбором ежедневного ухода, в том числе в зимний период, когда требуется интенсивное, но не тяжелое питание.

10 930 ₽

Крем для лица Super Aqua Ultra Hyalron Cream от Missha

В основе этого корейского крема – комплекс из 10 видов гиалуроновой кислоты разного молекулярного веса. Это позволяет работать на разных уровнях: крупные молекулы образуют на поверхности защитный увлажняющий барьер, а низкомолекулярные формы проникают глубже, поддерживая плотность кожи и долгосрочный гидробаланс.

Легкая, быстро впитывающаяся текстура не оставляет липкости, поэтому крем удобно использовать утром в качестве базы под макияж. Формула дополнена компонентами для укрепления барьерной функции: керамидами, ниацинамидом, пантенолом и питательными растительными маслами. Средство подходит для всех типов кожи, включая чувствительную, и может использоваться как для дневного, так и для ночного ухода, обеспечивая интенсивное насыщение влагой.





5165 ₽

Крем для лица HYALU B5 от La Roche-Posay

Формула крема La Roche-Posay построена на трех видах гиалуроновой кислоты, каждый из которых отвечает за свою задачу. Высокомолекулярная – работает на поверхности, создавая защитный барьер вместе с успокаивающим эктоином. Низкомолекулярная – проникает в глубинные слои, чтобы повысить упругость и уменьшить видимость морщин. А инкапсулированная форма направлена на восстановление кожи, чему также способствует витамин B5 (пантенол) в составе.

Легкая, нежирная текстура быстро впитывается, что делает крем удобным для ежедневного использования, в том числе под макияж. Он подходит для всех типов кожи, даже чувствительной.

4052 ₽

Увлажняющий защитный крем с гиалуроновой кислотой Hyaluronic Acid Water Barrier Cream от Farm Stay

Этот крем делает ставку на дуэт двух проверенных компонентов: гиалуроновой кислоты для интенсивного наполнения влагой и ниацинамида для укрепления барьерной функции и ровного тона. Их работа направлена на то, чтобы быстро снять чувство сухости и стянутости, а при регулярном использовании – предотвратить обезвоженность, которая ведет к шелушению и мелким морщинкам.

Формула дополнена растительными экстрактами, например, нимом и гибискусом, которые помогают успокоить кожу и поддержать ее гидробаланс. Легкая, но питательная текстура хорошо впитывается, обеспечивая комфорт в течение дня. Такой уход подойдет для восстановления гладкости и упругости кожи, особенно в периоды, когда она теряет свежесть и тонус.





2140 ₽

