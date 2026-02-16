Дэниэл Рэдклифф, Эмма Уотсон и Руперт Гринт обсудили новый сериал о Гарри Поттере

Звезды франшизы "Гарри Поттер" Дэниэл Рэдклифф, Эмма Уотсон и Руперт Гринт, которые на протяжении всего первого десятилетия XXI века воплощали образы Гарри, Гермионы и Рона, по сей день поддерживают общение, поэтому не могли не поделиться друг с другом впечатлениями от новостей о готовящемся сериале о "мальчике, который выжил". Их беседы касаются не столько технических деталей проекта, сколько общих эмоций, вызванных началом работы над перезапуском вселенной.

Съемки нового многосерийного фильма "Гарри Поттер", который станет экранизацией всех семи романов Джоан Роулинг (каждой книге посвятят отдельный сезон), стартовали минувшим летом. Главные роли в нем доверены совсем юным артистам: Доминику Маклафлину, Аластеру Стауту и Арабелле Стэнтон. Именно они примерили на себя мантии учеников школы чародейства и волшебства Хогвартс.

По словам Рэдклиффа, наблюдать за тем, как новые лица вступают в ту же самую магическую реальность спустя годы после завершения оригинальной истории, – ощущение весьма необычное. Актер признался, что они с бывшими коллегами по площадке регулярно созваниваются и обсуждают это событие. Артист отметил, что их троицу переполняет одно и то же чувство – желание поддержать начинающих актеров, поскольку им слишком хорошо знаком весь спектр переживаний, связанных с погружением в масштабный проект в столь нежном возрасте.

"Это тот случай, когда, думаю, мы все просто понимаем, что чувствуют остальные, потому что сами испытываем то же самое. Ты просто смотришь на фотографии этих детей – и тебе хочется подойти и обнять их", – высказался Дэниэл.

Рэдклифф также поделился размышлениями о том, как изменилось его восприятие собственного детства, прошедшего на съемочной площадке. Если в 11 лет он казался себе абсолютно взрослым и готовым к любым испытаниям, то теперь, общаясь с детьми такого же возраста, он острее осознает всю сложность и ответственность того опыта. Актер выразил огромную признательность своим родителям, которые помогли ему пройти этот непростой путь, сохранив душевное равновесие и чувство юмора.

Интересно, что ранее Дэниэл Рэдклифф и Руперт Гринт уже отправляли послания своим юным преемникам: первый написал письмо Доминику Маклафлину, а второй – Аластеру Стауту, выражая слова поддержки и искреннюю радость за их будущие достижения. Премьера долгожданного сериала "Гарри Поттер" запланирована на 2027 год,.