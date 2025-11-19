Дэниел Рэдклифф отправил письмо исполнителю роли Гарри Поттера в предстоящем сериале

Британский актер Дэниел Рэдклифф, прославившийся благодаря роли юного волшебника в популярной кинофраншизе, обратился с письмом к , который воплотит образ Гарри Поттера в телевизионной адаптации произведений Джоан Роулинг. Об этом Рэдклифф сообщил в эфире программы Good Morning America.

По словам актера, он написал послание новому исполнителю главной роли, чтобы выразить поддержку и пожелать успехов в работе над проектом. Рэдклифф подчеркнул, что не стремится быть навязчивым советчиком для юных коллег, но считает важным поделиться своим опытом и добрыми пожеланиями.





Маклафлин, получивший письмо от предшественника, ответил ему теплым сообщением. Рэдклифф отметил, что испытывает особые чувства, наблюдая за новым поколением актеров, которые кажутся ему очень юными. Он вспомнил, что сам начинал карьеру в том же возрасте.

В телевизионной версии истории о школе чародейства и волшебства главные роли исполнят Арабелла Стэнтон (Гермиона Грейнджер) и Аластер Стаут (Рон Уизли). В проект также вовлечены признанные актеры – Джон Литгоу в роли директора Хогвартса, Паапа Эссьеду в образе профессора Зелий и Ник Фрост в роли хранителя ключей.

Производство сериала о Гарри Поттере осуществляется компанией HBO с планами создания семи сезонов, соответствующих книгам оригинальной серии. Премьерный показ запланирован на 2027 год. Съемочный процесс организован на специально оборудованной площадке в Великобритании, где создатели воссоздадут атмосферу волшебного мира.