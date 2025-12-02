Дэниел Рэдклифф и Том Фелтон впервые за десятилетие появились вместе на публике

Звезды "Гарри Поттера" Дэниел Рэдклифф и Том Фелтон увиделись на специальном показе киноверсии бродвейской постановки Merrily We Roll Along в Нью-Йорке. Для поклонников это стало событием, ведь актеры не появлялись вместе на публике с 2011 года, когда представляли финальную часть поттерианы.

Встреча прошла перед началом показа в фойе Hudson Theatre. Рэдклифф, сыгравший одну из ведущих ролей в мюзикле, и Фелтон, недавно дебютировавший на Бродвее, тепло обнялись и коротко переговорили, пока гостей приглашали в зал. Позже актеры сделали совместный снимок, который тут же попал в Сеть.





За прошедшие годы карьеры обоих заметно изменились. Рэдклифф уверенно закрепился в театре: после премии "Тони" за Merrily We Roll Along он готовится к новой работе – в 2026 году актер вернется на Бродвей в постановке Every Brilliant Thing. Фелтон, в свою очередь, впервые вышел на бродвейскую сцену лишь этой осенью, вернувшись к образу повзрослевшего Драко Малфоя в пьесе "Гарри Поттер и Проклятое дитя". Спектакль уже установил кассовый рекорд, собрав свыше 3,15 млн долларов за неделю Дня благодарения.

Несмотря на многолетнее соперничество их персонажей в "Гарри Поттере", за кадром актеры сохраняют дружеские отношения. Том Фелтон неоднократно подчеркивал, что именно успех Дэниела Рэдклиффа в театре подтолкнул его попробовать себя на сцене.