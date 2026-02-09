Ким Кардашьян впервые вышла в свет с предполагаемым бойфрендом Льюисом Хэмилтоном

Фотографии, на которых звезда реалити и чемпион "Формулы-1" сидят рядом и оживленно беседуют, мгновенно разошлись по соцсетям. На Ким был объемный меховой плащ глубокого черного оттенка, украшенный кристаллами чокер и крупные солнцезащитные очки, а Хэмилтон выбрал лаконичную черную куртку и минималистичный образ.

Ким Кардашьян и Льюис Хэмилтон продолжают подогревать слухи о романе. Пара была замечена вместе на трибунах во время Супербоула-2026, прошедшего в калифорнийском Levi’s Stadium.

Видео: соцсети/@nfluk

Хотя ни Ким, ни Льюис официально не комментируют характер своих отношений, за последние месяцы их не раз видели вместе. В новогоднюю ночь они оба присутствовали на частной вечеринке в Аспене, а позже, по данным западных СМИ, вылетели одним частным самолетом в Париж.

Инсайдеры отмечают, что пара "проводит много времени вместе", однако предпочитает не афишировать личную жизнь.

Ранее Кардашьян в подкасте своей сестры Khloé in Wonderland призналась, что в последнее время не состоит ни в каких отношениях:

"Я просто чувствую, что сейчас нужна своим детям. Я укладываю их спать, встаю с ними утром, отвожу в школу. На что-то другое просто не остается времени, и меня это устраивает", – сказала Ким.



Она также добавила, какими качествами должен обладать ее будущий партнер:



"Хорошие моральные принципы, спокойствие, надежность. И, самое главное, умение брать ответственность – для меня это номер один".

Напомним, 43-летняя Ким Кардашьян ранее была замужем за Канье Уэстом, от которого у нее четверо детей – Норт, Сейнт, Чикаго и Псалм. После развода звезда недолго встречалась с комиком Питом Дэвидсоном, а позже ее связывали слухи с футболистом Оделлом Бекхэмом-младшим.

Хэмилтон же был в длительных отношениях с певицей Николь Шерзингер, а также упоминался в контексте романов с Джиджи Хадид, Ритой Орой и Барбарой Палвин.