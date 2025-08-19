HBO раскрыла исполнителей ролей младших Уизли в сериале о Гарри Поттере

 180

Актеры Фреда, Джорджа и Джинни Уизли утверждены для сериала.

Компания HBO продолжает раскрывать актерский состав грядущей телевизионной адаптации "Гарри Поттера". На этот раз были официально представлены исполнители ролей младшего поколения семьи Уизли – одного из самых узнаваемых кланов волшебного мира.

На опубликованной фотографии запечатлены уже утвержденные актеры: близнецы Тристан и Гэбриел Харланды воплотят образы Фреда и Джорджа Уизли, Руари Спунер сыграет старшего брата Перси, а роль младшей сестры Джинни досталась актрисе Грейси Кокрейн. Ранее был представлен и исполнитель роли Рона – им стал Аластер Стаут.

Фото: соцсети / @hbo

Информация о старших детях семьи Уизли пока ограничена. Согласно сюжетной хронологии, Чарли, увлеченный изучением драконов, находится в Румынии. Его появление в сериале ожидается позже. Имя исполнителя роли Билла пока не раскрывается.

Создатели пока также не раскрывают, кто сыграет Артура Уизли. А вот актриса Кэтрин Паркинсон уже утверждена на роль Молли – главы семейства. HBO придерживается политики постепенного раскрытия каста, подогревая интерес к проекту.

Съемки первого сезона стартовали, и уже известно, что первый сезон охватит книгу "Гарри Поттер и философский камень". Премьера запланирована на 2027 год. Всего планируется семь сезонов – по числу книг. Производство, по предварительным оценкам, растянется почти на десятилетие.

Евгений Елисеев

Выпускающий редактор

 

Сетевое издание "Клео.ру" Реестровая запись ЭЛ № ФС 77 - 86153 от 19.10.2023 г.

Подписывайтесь на нас

«Клео.ру» — интересно и доступно про моду, бьюти, светскую жизнь и все то, о чем ты хотела бы знать.