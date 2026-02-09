Фигурист Илья Малинин исполнил запрещенное 50 лет сальто на Олимпиаде-2026

На зимних Олимпийских играх 2026 года в Милане 21-летний американский фигурист Илья Малинин вошел в историю, впервые за полвека легально исполнив сальто назад в рамках соревнований. Элемент, который долгие годы считался чрезмерно рискованным, был официально разрешен Международным союзом конькобежцев лишь в 2024 году.

В командном турнире Олимпийских игр 2026 Малинин сначала продемонстрировал сальто назад на двух ногах в короткой программе, а затем усложнил задачу в произвольном прокате, приземлившись уже на одно лезвие. Это стало решающим вкладом в победу сборной США, которая в напряженной борьбе опередила команду Японии всего на один балл и завоевала золото.



Видео: okko.sport

Впервые сальто назад на Олимпиаде было выполнено в 1976 году, после чего элемент почти сразу оказался под запретом. В 1998-м французская фигуристка Сурия Бонали рискнула повторить трюк, но тогда он был признан нарушением правил. Малинин стал первым спортсменом, которому удалось исполнить этот элемент на Играх, не опасаясь санкций.

Прокат американца вызвал бурную реакцию не только у зрителей, но и у звезд мирового спорта. На трибунах присутствовал сербский теннисист Новак Джокович, который схватился за голову, увидев опасный трюк Ильи. Видео с его эмоцией разошлось по соцсетям. Сам фигурист позже признался, что именно этот момент помог ему осознать масштаб произошедшего.



Видео: соцсети

Малинин давно считается одним из самых технически сильных фигуристов в мире. Он первым в истории чисто выполнил четверной аксель на соревнованиях и остается единственным спортсменом, приземлявшим семь четверных прыжков в одной программе. Его путь в большой спорт во многом связан с семейной традицией: родители Ильи, Татьяна Малинина и Роман Скорняков, представители советской школы фигурного катания, переехавшие в США в конце 1990-х годов и ставшие его главными тренерами.