Эмма Уотсон рассказала, что ее жизнь "достигла дна" из-за постоянных съемок

Британская актриса Эмма Уотсон, ставшая всемирно известной благодаря роли Гермионы Грейнджер в саге о Гарри Поттере, призналась, что ранняя слава стала для нее тяжелым испытанием. В юности, когда съемки франшизы только начались, девятилетняя школьница из Англии стала мировой звездой. Успех обеспечил ей признание, состояние и титул одной из самых высокооплачиваемых актрис десятилетия, но, как отмечает сама Эмма, стремительная карьера повлекла за собой серьезные внутренние кризисы.

В недавнем интервью актриса рассказала, что многолетняя занятость практически лишила ее личного пространства. Она продолжала учебу и отказывалась от многих ролей ради образования, однако в итоге почувствовала эмоциональное истощение и решила взять продолжительный перерыв. В это время Уотсон сосредоточилась на университетских занятиях, изучала писательское мастерство и старалась вернуть себе привычную жизнь, где главными оставались дом, друзья и семья.

Несмотря на усталость от бесконечных съемок, актриса не скрывает, что скучает по процессу работы в кадре, называя его своеобразной формой медитации. При этом она подчеркивает, что в последние годы именно сопутствующие факторы – промоактивности, рекламные кампании и постоянный стресс – стали для нее разрушительными.

"Основа вашей жизни – это дом, друзья и семья. Думаю, я так долго и упорно работала, что моя жизнь как будто достигла дна", – сказала Уотсон.

С 2018 года Эмма практически не появлялась в новых фильмах. Ее последней крупной работой стала картина "Маленькие женщины". Позднее она ограничивалась редкими публичными выходами и участием в юбилейном проекте, посвящённом Гарри Поттеру.

Вместе с тем актриса не отказывается от возвращения в индустрию. Она продолжает поддерживать связи с коллегами, посещает фестивали и работает над личным проектом, подробности которого держит в секрете. Недавно Эмма Уотсон также оказалась в новостных заголовках по другой причине – британский суд временно лишил ее водительских прав.