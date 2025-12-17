Руперт Гринт и Сэм Клафлин присоединились к актерскому составу новой "Рождественской песни"

Голливуд готовит очередную экранизацию "Рождественской песни" Чарльза Диккенса – на этот раз в более мрачном и психологически напряжённом ключе. Проект под рабочим названием "Эбенезер" разрабатывает студия Paramount Pictures, а постановщиком картины выступает Тай Уэст, известный по своим работам в жанре хоррора. Главную роль Эбенезера Скруджа исполнит Джонни Депп, для которого фильм может стать одним из самых заметных студийных возвращений последних лет.

Как сообщает Ridlife.ru, к актерскому составу ленты присоединились:

Руперт Гринт ("Гарри Поттер");

Дейзи Ридли ("Звездные войны");

Сэм Клафлин ("Голодные игры", "До встречи с тобой")

Чарли Мерфи ("Острые козырьки");

Артур Конти ("Битлджус Битлджус");

Элли Бамбер ("Под покровом ночи").

Также в фильме появятся Андреа Райзборо ("Бердмэн"), Иэн Маккеллен ("Властелин колец") и Трэмелл Тиллман ("Разделение"). Распределение ролей официально не раскрывается, однако зарубежные отраслевые издания предполагают, что Гринту досталась партия Боба Крэтчита – верного сотрудника Скруджа. Для актера это одна из самых крупных работ в полнометражном кино за последние годы.

Создатели проекта подчеркивают, что новая версия классической истории будет смещать акцент с привычной рождественской сентиментальности в сторону мистики и тревожной атмосферы. Действие развернется в викторианском Лондоне XIX века, а призраки прошлого, настоящего и будущего предстанут не как абстрактные наставники, а как реальные и пугающие силы, вынуждающие героя столкнуться с собственными страхами и ошибками.

Сценарий картины написал Натаниэл Халперн, ранее работавший над драматическими и фантастическими проектами, а продюсером выступает Эмма Уоттс. По словам инсайдеров, ставка делается на сочетание звездного каста, узнаваемого литературного первоисточника и авторского режиссерского взгляда.

Интересно, что в 2026 году зрителей ждет сразу две новые интерпретации "Рождественской песни". Параллельно Warner Bros. разрабатывает собственную версию под руководством Роберта Эггерса, где образ Скруджа воплотит Уиллем Дефо. Премьера "Эбенезера" с Джонни Деппом запланирована на 13 ноября 2026 года и уже сейчас называется одним из самых обсуждаемых релизов предстоящего сезона.