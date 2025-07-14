HBO опубликовала первое фото со съемок сериала о Гарри Поттере

Доминик Маклафлин официально вступил в роль Гарри Поттера. В Сети появился первый снимок юного актера в узнаваемой мантии ученика Хогвартса. Кинокомпания HBO вместе с Warner Bros. официально запустили съемочный процесс нового телесериала, который станет наиболее близкой к первоисточнику экранизацией романов Джоан Роулинг.





Сериал задуман как полномасштабный проект на десятилетие: каждый сезон будет полностью посвящен одной книге и сниматься в последовательном порядке. Первый этап адаптации, "Гарри Поттер и философский камень", завершится в 2026 году, а премьера ожидается в 2027-м.

Маклафлин оказался выбран из более чем 30 тысяч претендентов на главную роль. Остальные актеры, по словам инсайдеров, также уже определены, но не все обнародованы. Состав подобран с прицелом на развитие персонажей в течение всех сезонов – актеры будут взрослеть вместе с историей.

Съемочная группа уже активно строит масштабные декорации. В частности, заново воссоздается Большой зал Хогвартса: декораторы отказались от зеленых экранов в пользу реальных конструкций. Помимо этого, по слухам, создается и Тисовая улица – воссоздание дома семьи Дурслей. Производство сосредоточено в студии Leavesden, Великобритания.

Джоан Роулинг, автор оригинальной саги, участвует в проекте в качестве исполнительного продюсера и консультанта, но не пишет сценарии лично. Она уже ознакомилась с первыми двумя эпизодами, охарактеризовав сценарии как качественные и соответствующие духу ее книг.

Бюджет проекта внушителен: по неподтвержденной информации, Warner Bros. и HBO инвестируют в производство нового "Гарри Поттера" более миллиарда долларов. Это неудивительно, учитывая стремление вернуть франшизе былую славу после неоднозначного приема серии "Фантастические твари".