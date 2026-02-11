Как провести День всех влюбленных: идеи для любителей видеоарта, театра и современного танца

Провести праздничный выходной нескучно предлагают культурные площадки Москвы ниже: выбирайте вид досуга и смело вносите событие в календарь.

***

КИНО

Что: открытие и первый день фестиваля видеоарта "27,2 секунды" (18+)

Где: Центр Зотов

Когда: 14 февраля 2026 года, 15:00–17:30

Фестиваль видеоарта "27,2 секунды" (18+) пройдет в Центре Зотов 14 и 15 февраля. В программу фестиваля включены короткометражки, созданные художниками цифровых медиа: от российских и зарубежных классиков видеоарта до его более молодых представителей. Первый день программы откроют работы Сары Кульман, Виктора Алимпиева, а также Дианы Капизовой, Олега Блябляса и Альбины Мохряковой.





Продолжительность видеоарта участников от 6 до 27 минут. Если вдруг вам это покажется недостаточным, организаторы фестиваля напоминают: в среднем зритель проводит всего 27, 2 секунды перед произведением искусства в музее… По завершении первого дня показа можно будет обсудить увиденное с художником Виктором Алимпиевым и кинокритиком Андреем Василенко.

***

ТЕАТР

Что: бесплатный спектакль "Поиск" (12+)

Где: Культурный центр "ЗИЛ"

Когда: 14 февраля 2026 года, 18:00

В основе иммерсивного спектакля "Поиск" (12+) от театрального проекта "Ноунейм" лежит жанровый эксперимент. Несколько пар актрис играют одну и ту же пьесу в семи разных жанрах. По сюжету, парень двадцати с небольшим лет уходит из дома в новогоднюю ночь и не возвращается – за поиски пропавшего берутся его мать и бывшая девушка. Что, как ни общее горе, способно сблизить людей, изначально с трудом находивших общий язык?





Комедия, фарс и абсурд наверняка заинтересуют сторонников ироничного подхода к жизни, а драма и трагедия – тех, кто предпочитает смотреть трудностям в лицо. Также в репертуаре есть смешанные жанры – мелодрама и трагикомедия. В День святого Валентина проект "Ноунейм" представит трагикомедийную версию спектакля. Организаторы просят гостей не опаздывать к началу показа, так как действие предполагает зрительскую вовлеченность.

***

ТАНЕЦ

Что: перформанс Даши Плоховой (16+) на выставке Ростана Тавасиева "Зайлярис" (0+). В рамках программы "В присутствии танца" (16+)

Где: ММОМА на Гоголевском

Когда: 14 февраля 2026 года, 19:00

"В присутствии танца" (16+) это … Если коротко, танцевальная импровизация на выставке. Стартовавшая в 2024 году, программа объединяет выступления приглашенных перформеров в залах музея. Зрители ММОМА уже могли видеть номера танцовщиков Вероники Тихоновой, Лены Петико, Дарьи Чермяниной, Таты Обельчак и Владимира Ермаченкова на различных выставках. В День всех влюбленных программа состоится в пространстве проекта Ростана Тавасиева "Зайлярис" (0+), где свою импровизацию представит Даша Плохова.





Художница современного танца и хореограф, Даша имеет богатый опыт работы с партиципаторными практиками в искусстве и смело экспериментирует с движением на любой площадке: от уличного двора до галерейных анфилад. Кстати, импульс для своей будущей работы участница уже выбрала: это маленький плюшевый заяц, "неосознанное тотемное животное", полученное ей в подарок на Новый год.

Подробности событий и условия их посещения ищите на сайтах площадок.