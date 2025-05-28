HBO представила юных исполнителей главных ролей в сериале о Гарри Поттере

Платформа HBO объявила, кто исполнит ключевые роли в новом сериале, основанном на знаменитой вселенной Гарри Поттера. Персонажей Гарри, Рона и Гермионы в грядущей телеадаптации сыграют юные актеры Доминик Маклафлин, Аластар Стаут и Арабелла Стэнтон. Эти трое стали победителями масштабного кастинга, в котором участвовали более 30 тысяч претендентов.

Процесс отбора длился несколько месяцев и включал в себя открытые прослушивания, направленные на поиск юных исполнителей в возрасте от девяти до 11 лет. Кастинг был максимально инклюзивным: учитывались таланты вне зависимости от пола, расы и других признаков. Конкурс проходил под руководством опытных специалистов Люси Беван и Эмили Брокманн, а за художественное воплощение отвечает шоураннер Франческа Гардинер совместно с режиссером Марком Майлодом.

Новый проект обещает быть масштабным – сериал планируют развивать на протяжении 10 лет, что делает его одним из самых долгосрочных и амбициозных в истории HBO. Съемки стартуют уже летом 2025 года на студии Warner Bros. в Ливсдене, а первый сезон выйдет в эфир в 2026 году.

Кроме детских ролей, в проекте уже утвержден ряд взрослых актеров. Образ Северуса Снейпа воплотит Паапа Эссьеду, Альбуса Дамблдора сыграет Джон Литгоу, роль Минервы Макгонагл досталась Джанет Мактир, а Рубеуса Хагрида сыграет Ник Фрост.

Сериал заявлен как близкая к первоисточнику интерпретация культовых романов Джоан Роулинг. Продюсерами проекта, помимо самой писательницы, выступают Дэвид Хейман, Рут Кенли-Леттс и Нил Блэр. Проект реализуется в партнерстве с Warner Bros. Television и Brontë Film and TV.