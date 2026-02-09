Вокруг выступления Бэд Банни на "Супербоуле-2026" разгорелся скандал

Впервые в истории почти все песни на "Супербоуле" были исполнены на испанском языке.
Минувшей ночью в Калифорнии прошел Super Bowl 2026 – одно из главных спортивных событий года. Хедлайнером концерта в перерыве финала стал Бэд Банни – первый в истории артист, исполнивший программу полностью на испанском языке.
31-летний пуэрториканец вышел на сцену стадиона Levi’s Stadium в белом костюме и исполнил серию хитов, включая Tití Me Preguntó, Safaera и Monaco. К нему присоединились Леди Гага и Рики Мартин, которые исполнили с ним совместные номера.
Не обошелся концерт без политических намеков. Свою статуэтку "Грэмми" Бэд Банни вручил мальчику, которого по решению о депортации продержали в тюрьме 12 дней. При этом, по данным западных СМИ, Бэд Банни избегал любых прямых упоминаний о политике и иммиграции. Тем не менее его испаноязычное выступление называют символическим жестом против массовых депортаций в США.
После выступления Бэд Банни президент США Дональд Трамп резко высказался в соцсетях и раскритиковал "Супербоул".
Видео: YouTube /@AssociatedPress
"Это бессмысленно, это оскорбление величия Америки и не соответствует нашим стандартам успеха, творчества и совершенства. Никто не понимает ни слова из того, что говорит этот парень, а его танцы отвратительны", – высказался лидер Штатов.
Это второе появление музыканта на Super Bowl – впервые он выходил на сцену шоу в 2020 году вместе с Шакирой и Дженнифер Лопес. В этот раз он стал первым сольным латиноамериканским артистом, возглавившим концерт на стадионе Levi’s Stadium в Санта-Кларе.