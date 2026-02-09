Вокруг выступления Бэд Банни на "Супербоуле-2026" разгорелся скандал

Минувшей ночью в Калифорнии прошел Super Bowl 2026 – одно из главных спортивных событий года. Хедлайнером концерта в перерыве финала стал Бэд Банни – первый в истории артист, исполнивший программу полностью на испанском языке.

31-летний пуэрториканец вышел на сцену стадиона Levi’s Stadium в белом костюме и исполнил серию хитов, включая Tití Me Preguntó, Safaera и Monaco. К нему присоединились Леди Гага и Рики Мартин, которые исполнили с ним совместные номера.





Не обошелся концерт без политических намеков. Свою статуэтку "Грэмми" Бэд Банни вручил мальчику, которого по решению о депортации продержали в тюрьме 12 дней. При этом, по данным западных СМИ, Бэд Банни избегал любых прямых упоминаний о политике и иммиграции. Тем не менее его испаноязычное выступление называют символическим жестом против массовых депортаций в США.

После выступления Бэд Банни президент США Дональд Трамп резко высказался в соцсетях и раскритиковал "Супербоул".