Дэниэл Рэдклифф рассказал, появится ли он в сериале о "Гарри Поттере"

Компания HBO готовит сериал по книгам Дж. К. Роулинг, который обещает растянуться на семь сезонов – ровно по числу романов. Поклонники тут же начали гадать: вернутся ли в проект культовые актеры, подарившие нам детство? Но на главный вопрос фанатов Дэниэл Рэдклифф ответил однозначно – нет.

В интервью порталу ComicBook актер признался, что не планирует появляться в новой версии истории о "мальчике, который выжил". По его словам, создатели наверняка захотят начать все с чистого листа, чтобы дать зрителям свежий взгляд на волшебный мир.

"Я определенно не ищу этого ни в коем случае", – честно сказал Рэдклифф, добавив, что рад передать роль новому исполнителю, хотя и не считает нужным "передавать" её лично.

Для Рэдклиффа роль Гарри стала судьбоносной: за десять лет работы в культовой саге он заработал около 109 миллионов долларов и стал кумиром миллионов зрителей. Но вместе со славой пришли и сложности – после съемок последнего фильма актер пережил тяжелый период, связанный с алкоголем и депрессией. Сегодня он ведет более спокойную жизнь и сосредоточен на новых проектах.





Перезапуск "Гарри Поттера" был анонсирован весной 2023 года. Каждый сезон будет посвящен одной книге, а в числе продюсеров проекта – сама Дж. К. Роулинг и легендарный Дэвид Хейман, работавший над оригинальными фильмами.

Ранее HBO опубликовала первое фото со съемок сериала о Гарри Поттере.