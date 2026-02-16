Вояж, вояж: "заграница" глазами советских художников на выставке в бывшей арт-коммуне

"Заграница это миф?!" (12+) – "выставка-путешествие" или второе по счету высказывание музейного центра "Масловка. Городок художников" (12+), распахнувшего свои двери в сентябре 2025 года. Дебютный проект Центра, "Невидимый город М" (12+) имел широкий фокус и большое количество переплетений (межпоколенческих связей среди резидентов арт-коммуны) в экспозиции, за что кураторы остроумно окрестили его "выставкой-знакомством".





"Заграница это миф?!" (12+) – высказывание более предметное и индивидуалистичное по сравнению с "Невидимым городом М" (12+). Более 100 произведений советских и российских художников, имевших опыт путешествий за рубеж, представлены в экспозиции. Среди них – работы Дмитрия Жилинского, Алексея Грицая, Аркадия Пластова, Ирины Затуловской, Семена Чуйкова и многих других живописцев, с творчеством которых гости "Масловки" уже успели познакомиться осенью. Примечательно, что в рамках выставки можно также увидеть ранее не экспонировавшиеся работы Гелия Коржева, Виталия Горяева и Юрия Пименова.

Игра слов в названии проекта хорошо отражает культурно-политические реалии страны 1950-х–1990-х гг. С одной стороны, "заграница" для многих советских граждан оставалась маревом воображения, едва ли доступным, а потому желанным и противоестественным направлением мысли; с другой – счастливцы, имевшие возможность путешествовать в то время, везли с собой за рубеж "багаж" пропагандистских убеждений: мол, не верь глянцевой обложке западного быта, она обманчива.





Примерно к такому выводу пришел Никита Хрущев, вернувшись из поездки в Америку в 1959 году. Не исключено, что визит советского лидера за океан повлиял на его отношение к художественным процессам, а, именно, к активно развивающейся в то десятилетие абстрактной живописи. В 1962 году Хрущев раскритиковал выставку "нового искусства" в "Манеже" и пригрозил ее участникам оформлением загранпаспортов и последующей депортацией из страны.

Так и герои выставки в "Масловке", с хитрым прищуром или наивно распахнутыми глазами, командированные, устроившиеся на заработки или получившие особое приглашение, ехали открывать для себя мир по ту сторону "занавеса".

Из кураторского текста мы узнаем, что Макс Бирштейн устроился матросом на судно, а в пространстве одного из залов находим справку, "выданную гражданину Нечитайло" (художнику Василию Нечитайло) о допустимом для поездки во Францию состоянии здоровья.





По соседству с работами Нечитайло, Иванова, Расторгуева и других художников, чья творческая активность пришлась на послевоенные годы, расположились картины современников: например, "Карнавал в Канацеи" (2008) Татьяны Назаренко. И здесь сложно не признать, что зарубежные поездки соотечественников в 1960-е, 1980-е и поздние 1990-е годы происходили при кардинально разных обстоятельствах. Резкий спад туристической активности среди россиян, первым триггером для которого стала пандемия, отчасти объясняет обобщенно-ностальгический тон повествования в экспозиции. И все же путешествия, имевшие место в разные десятилетия, с трудом сходятся под крышей одной выставочной концепции.





Очевидно, что для человека искусства идея "увидеть мир" означала больше и возможно звучала притягательней, чем для туриста без творческого бэкграунда. Однако на первый план в проекте "Заграница это миф?!" (12+) выходит индивидуальная перспектива автора и лишь затем – сходства "художественной оптики".

Закономерности в видениях живописцев "Масловки" имеют более мифологический, нежели стилистический характер: так, европейские города вдохновляют художников естественной красотой и умиротворением ("Дорога на Лидо" Николая Ромадина, "Рим" Василия Нечитайло), далекие, "экзотические" страны Африки, Латинской Америки и Океании – волнуют своей "инаковостью" ("Бразильские фрукты. Рио-де-Жанейро" Павла Судакова), а США – наоборот, настораживают ("Дива. Этюд" Гелия Коржева).





"Вояжное" настроение в экспозиции дополняют некоторые нехудожественные атрибуты поездок: сувениры, поздравительные карты, парфюм и костюмы. Дизайн пространства помогает поймать то самое ощущение (даже если оно не сразу вытекает из увиденного). Таким образом, выставку "Заграница это миф?!" (12+) интересней всего рассматривать не как исследование феномена путешествий художников за рубеж – в этом смысле она недостаточно информативна, а как антологию видений и творческих очерков авторов на тему мифа, имя которому – Заграница.

Подробности выставки и условия ее посещения ищите на сайте Центра "Масловка. Городок художников" (12+).