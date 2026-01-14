Ханс Циммер напишет музыку для сериала "Гарри Поттер" от HBO

Над музыкальным оформлением нового сериала по вселенной Гарри Поттера будет работать Ханс Циммер. Об этом официально сообщили представители HBO и Warner Bros.. К проекту также подключится основанный композитором коллектив Bleeding Fingers Music, специализирующийся на создании масштабных саундтреков для кино и телевидения.

Сериальная адаптация книг Джоан Роулинг запланирована к выходу в 2027 году и будет состоять из семи сезонов – по одному на каждый роман. Формат долгого телевизионного повествования предполагает новое музыкальное прочтение знакомой истории, при этом авторы проекта подчеркивают, что звуковая концепция сохранит связь с уже сформировавшимся наследием франшизы.