Интервью с актрисой Юлией Афанасьевой: "Мы, артисты, работаем со сверхъестественным, ведь каждый раз становимся другим человеком"

Медийную известность Юлии Афанасьевой принесла роль старшего лейтенанта милиции Ирины Овсянниковой в сериале "Чикатило". Высоким рейтингам сериала способствовали популярность жанра тру-крайм (от англ. "настоящее преступление"), звездный состав и, конечно, тот факт, что история основана на реальных событиях. В 2024 году проект получил продолжение – "Тень Чикатило", – в котором Ирина Овсянникова продолжила расследовать преступления ангарского маньяка.

В этом году зрители увидят новый сезон с любимыми героями, который выйдет на платформе "Окко". Юлия Афанасьева уверяет, что новый сезон будет особенным для зрителя. Актриса так естественна в образе своей героини, что кажется, она и в жизни такая – сильная, решительная, уверенная в себе. Но, по словам Юлии, это не так, она абсолютно другая, и преодолевать трудности ей помогает постоянная работа над собой и персонажи, которые вдохновляют и учат быть сильной.

В интервью Клео.ру Юлия Афанасьева рассказала про свой путь сквозь тернии к звездам, судьбоносные встречи и способность сотворить целый мир из пространства воображения.

– Юлия, что для вас служит внутренним стержнем, который помогает верить в свою мечту даже после отказов и неудач?

– Я не могу это объяснить, но с самого детства мной движет какая-то неведомая сила. Сначала родители отдали нас с сестрой в музыкальную школу, но я была неусидчивой, чувствовала, что мне хочется как-то по другому проявляться. Мы, дети 90-х, смотрели фильмы по телевизору, а потом проигрывали вдвоем всех персонажей. Когда у нас появилась простенькая камера, мы стали сами снимать фильмы.

В 12 лет нас перевели в школу при ВГИКе в Москве, и тогда я начала сниматься в массовке в "Ералаше". Я помню непередаваемое ощущение, которое испытывала, наблюдая за съемками и находясь внутри процесса. Потом я перешла в школу при ГИТИСе, где мы играли спектакли, ездили на гастроли.

В 10-м классе я немного дерзко поступила и пришла в Школу-студию МХАТ на прослушивание к Константину Райкину, у меня была всего одна проза – Зощенко. Он меня выбрал среди 10 претендентов на место, но когда узнал, что я еще не окончила школу, сказал : "Закончи школу и потом приходи". И с тех самых пор у меня какая-то недосказанность к Константину Аркадьевичу. Первая любовь к театру случилась именно благодаря ему.

– А как вы в итоге попали на курс к выдающемуся артисту и педагогу Виталию Анатольевичу Коняеву в Международном славянском институте?

– Считаю, что это судьбоносный момент в моей жизни. После неудачной попытки поступить в Щепкинское училище к Юрию Соломину (я слетела с конкурса), мне позвонил на следующее утро сам Виталий Коняев и пригласил к себе на курс в институт. Иногда нам кажется, что жизнь кончена и все очень плохо, но мы не знаем, зачем и для чего все это нам.

Оказалось, когда был конкурс в Щепкинском училище, в тот день выбрали двух девочек, одной из них была я, но место-то одно, и Виталий Анатольевич принял решение забрать себе меня, а другую девочку на курс взял Юрий Соломин. Вот такая судьба.

Я никогда не пожалела, что училась в своем институте. У нас были прекрасные мастера из ведущих театральных вузов. Виталий Коняев почтительно относился к своим студентам, он старался сохранить нашу личность, не ранить, не сломать. На выпускном Виталий Коняев подошел к моим родителям и сказал: "Вы не в обиде, что я тогда Юлю забрал к себе на курс?".



Далее я продолжила образование в Международной академии Михаила Чехова, и в моей жизни появился второй мастер – немецкий режиссер и педагог Йорг Андреас, благодаря которому пазл моей личности окончательно сложился.

– Кажется, что вы всегда следуете интуиции и доверяете только своему внутреннему голосу. Были случаи, когда внутренний голос вам подсказывал: не соглашайся на эту роль или, наоборот, это твой шанс?

– Интуиция мне помогает и в жизни, и в работе. С помощью интуиции мы создаем своих персонажей, опираемся на свои чувства, свое внутреннее видение роли. Получить роль Ирины Овсянниковой в сериале "Чикатило" мне помогла интуиция. Кастинг-директор Светлана Ершова предложила пройти пробы на две роли, но я отправила свои самопробы только на роль Овсянниковой, сразу поняла, что именно это моя роль.

Своего мужа, режиссера Александра Балахонова, я тоже встретила благодаря интуиции. В фильме "Мамкина звездочка" о советском летчике Александре Мамкине у меня маленькая роль, я запросто могла отказаться, но что-то внутри подсказывало, что мне нужно там быть.

Как бы это громко ни звучало, мы, артисты, работаем со сверхъестественным, ведь каждый раз мы становимся другим человеком, создаем персонажей из воздуха.

Сейчас я глубоко изучаю метод Михаила Чехова, который говорил, что артисты – проводники в чужие судьбы. Я бы назвала актеров магами. Нельзя сказать, что мы не влияем на зрителей, очень даже влияем – пожалуй, это миссия искусства.

– Какая роль для вас была самой сложной?

– Трудно далась роль Кристины в фильме "Мальчик-птица", это дебютная картина режиссера Савелия Осадчева о мальчике из детского дома с необыкновенным голосом. Обычно я сразу чувствую свою героиню и понимаю, какой она должна быть, а здесь ничего не чувствовала, двигалась как слепой котенок. Я даже удивилась, что меня утвердили. И Кристина мне давалась в муках, было неприятно ее играть, и когда я возвращалась со съемок, старалась ее с себя смыть.

– А у кого из ваших героинь, наоборот, вы чему-то важному научились?

– Каждая героиня меня чему-то научила и оставила во мне свой отпечаток. Дина Волкац – кинолог, обучающая собак во время Великой Отечественной войны из фильма "Дина и Доберман", Зоя из другой военной драмы “Самогон”, Гринева из "Позывной “Журавли”", Ирина Овсянникова из "Чикатило"... Они дали мне новое понимание моей жизни и возможность по-другому посмотреть на саму себя. Все характеры очень яркие, они не могла не повлиять на меня, хотя я стараюсь не отождествлять себя со своими героинями. Ирина Овсянникова меня спасла в сложный период жизни. Когда умер мой папа, я снималась в "Чикатило", я не могла найти в себе силы справиться с потерей, и мне помогла моя роль. Ирина совсем другая: она сильная, с мощным стержнем, но при этом она также может и расплакаться, не сдержать эмоции. Я искала в ней опору, просила у нее помощи как у лучшего друга.





– Как вы думаете, почему жанр тру-крайм так популярен? Люди ищут адреналина?

– "Чикатило" – это детектив с элементами хоррора, а такой жанр всегда будет популярен, да, это адреналин, к тому же реальная история из нашего прошлого. Кино – это своего рода аттракцион, а в данном случае страшный аттракцион, который вызывает сильные эмоции. Но наш сериал с другим посылом. Мы хотим, чтобы люди понимали, что маньяки – это реальное зло, которое находится среди нас, и часто это обычный человек среди обычных людей. Это самое страшное, когда обыкновенный человек совершает ужасное зло.

Я сама не большой поклонник такого жанра, иногда возникает желание посмотреть хоррор, но с кем-то за компанию, не одна. У меня не выдерживает психика.

– Чем вы увлекаетесь, помимо кино и театра, и как любите проводить свободное время?

– Я очень спортивный человек и обожаю все виды спорта: бассейн, тайский бокс, йога, силовые упражнения. Раньше я бегала в 30-градусный мороз в парке. Мы с мужем катаемся на коньках и однажды ездили на Эльбрус кататься на сноуборде. Спорт дает мне огромное количество энергии и сил.

Я люблю проводить свободное время с мужем. Мы гуляем по городу или путешествуем на машине. Мне нравится культурный досуг: ходить на выставки, в кино, особенно на фестивали, чтобы обсуждать увиденное с коллегами. Но иногда важно иметь возможность провести время в одиночестве с книгой или просто размышлять. Каждый день гуляю со своим псом Генри, это для меня как медитация. Стараюсь придерживаться ритма жизни. Нам, актерам, это очень помогает не растекаться во времени, когда нет проектов. А у актеров такое часто бывает, и в такие периоды нужна точка опоры.

– В периоды вынужденной паузы, что вас вдохновляет и заряжает энергией?

– Меня вдохновляют мои ученики! С 2011 года я готовлю детей к съемкам. Общение с детьми меня обогащает, благодаря им я очень выросла и в личном, и в профессиональном плане.





– Где вы мечтаете побывать? И в чем себя испытать? Возможно, попробовать какой-то новый вид спорта или научиться чему-то новому.

– Мечтаю еще раз съездить в Грецию, я была там один раз, но многое не посетила, знаю, что во мне есть греческие корни, наверное, поэтому меня так туда тянет. Мне очень нравится познавать и открывать для себя другую культуру, это трансформирует человека.

В жизни стараюсь не рисковать. После того как во время дайвинга в Египте чуть не задохнулась, я поняла, что надо быть более ответственной за свою жизнь. Но ради кино я готова рисковать. Я научилась кататься на лошади (мечтаю сняться в историческом фильме!), стрелять из арбалета, гонять на мотоцикле.

– А что помогает вам восстанавливать силы после съемок?

– Главный секрет – это сон. Очень важно качество сна – я использую ортопедическую подушку, проветриваю комнату.

– Бьюти-процедуры делаете каждый день?

– Утром умываюсь холодной водой. Регулярно делаю вибромассаж специальным гаджетом (микротоки), после него хорошо восстанавливается кожа, правда, каждый день не надо, достаточно раз в неделю. Регулярно хожу к косметологу на профессиональный массаж лица, иногда делаю процедуры BBL и биоревитализацию, но никаких филлеров, ботоксов и пластики не признаю.

Поскольку моя кожа склонна к пигментации (а в детстве вообще было много веснушек), я покупаю кремы с сильным SPF-фильтром и стараюсь не находиться долго на солнце. А так каждый день – обычные процедуры: гель для лица, тоник, уходовая косметика, маски. И еще я пью костный бульон – это источник натурального коллагена, мы с мужем его сами варим.

– Вы любите готовить?

– Люблю готовить, если у меня есть настроение – тогда все что угодно могу приготовить, если нет настроения, к кухне не подхожу. Я с удовольствием сама справляюсь с домашними делами. Раз в три месяца делаю ревизию и отдаю ненужные вещи. Стараюсь создавать уют: свечи, ароматы для дома и другие атмосферные детали.

– А личный стилист у вас есть или вы сами продумываете свои образы для выхода в свет?

– У меня есть стилист-консультант, которая помогла мне сделать разбор гардероба и понять, какой стиль мне подходит. Я консультируюсь с ней, когда хочу что-то купить – просто скидываю в чат фото вещей, и мы решаем, что нужно, а что нет. Но свои образы я придумываю сама. Предпочитаю носить российские бренды, самый любимый – Vassa&Co, который отражает мой характер.