Александр Лебедев впервые высказался о расставании с Еленой Перминовой

66-летний бизнесмен Александр Лебедев впервые прокомментировал расставание с моделью Еленой Перминовой. В интервью программе "Вы держитесь!" он подчеркнул, что драматизировать произошедшее не стоит: по его словам, у обоих все в порядке, а главным приоритетом остаются четверо общих детей.

"Мы любим своих детей, и все у нас отлично", – высказался предприниматель.

Лебедев отметил, что после разрыва сохранил спокойный и уважительный формат общения с Перминовой. Дети, по его утверждению, чувствуют себя комфортно и даже говорят, что стали получать больше внимания от отца. Миллиардер назвал произошедшее естественным этапом жизни и признался, что ему потребовалось время, чтобы "пересобрать" себя и переосмыслить многое.



