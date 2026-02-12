Александр Лебедев впервые высказался о расставании с Еленой Перминовой

Предприниматель намекнул на новый роман после 20 лет отношений с моделью.
66-летний бизнесмен Александр Лебедев впервые прокомментировал расставание с моделью Еленой Перминовой. В интервью программе "Вы держитесь!" он подчеркнул, что драматизировать произошедшее не стоит: по его словам, у обоих все в порядке, а главным приоритетом остаются четверо общих детей.
"Мы любим своих детей, и все у нас отлично", – высказался предприниматель.
Лебедев отметил, что после разрыва сохранил спокойный и уважительный формат общения с Перминовой. Дети, по его утверждению, чувствуют себя комфортно и даже говорят, что стали получать больше внимания от отца. Миллиардер назвал произошедшее естественным этапом жизни и признался, что ему потребовалось время, чтобы "пересобрать" себя и переосмыслить многое.
Видео: YouTube / @RTVINews
Отдельно бизнесмен прокомментировал слухи о возможном конфликте из-за опеки. Ранее Ксения Собчак высказывала предположение, что активность Лебедева в соцсетях может быть связана с подготовкой к судебным разбирательствам. Сам бизнесмен подобные версии отверг и дал понять, что никакой скрытой борьбы за детей нет.
О новых отношениях Перминовой, которую связывают с манекенщиком Тарасом Романовым, экс-избранник модели говорить не стал. Он заявил, что не следит за ее публикациями в Сети. При этом он намекнул, что и в его личной жизни происходят изменения, но подробности предпочел не раскрывать.
Напомним, Елена Перминова объявила о расставании с Александром Лебедевым в конце 2024 года. Их союз длился почти два десятилетия, однако официально оформлен не был.