Сотрудники Лувра оказались замешаны в мошенничестве с билетами на 10 миллионов евро

В феврале 2026 года французские правоохранительные органы раскрыли масштабную схему мошенничества, связанную с продажей билетов в Лувр. По оценкам следствия, ущерб от аферы мог превысить 10 миллионов евро.

Расследование началось после того, как администрация музея в конце 2024 года обратилась в прокуратуру Парижа с заявлением о подозрительной активности отдельных гидов. В поле зрения попали экскурсоводы, регулярно приводившие группы туристов (преимущественно из Китая) с нарушением установленного порядка. В ходе оперативных мероприятий полиция установила, что одни и те же билеты использовались многократно: их передавали новым посетителям после выхода предыдущих групп, а вырученные средства присваивались организаторами схемы.

По данным следствия, ежедневно через музей могли проводить до 20 подобных "нелегальных" групп. Кроме повторного использования билетов, фиксировались случаи превышения допустимого числа участников экскурсий и получения дополнительной платы за неофициальные услуги. К делу оказались причастны и сотрудники музея, которые, по версии прокуратуры, получали наличные вознаграждения за игнорирование нарушений при контроле.

В рамках операции задержаны девять человек, включая двух работников Лувра, нескольких гидов и предполагаемого организатора. Во время обысков изъято свыше 957 тысяч евро наличными, около 486 тысяч евро на банковских счетах, а также автомобили и иные активы. Следователи предполагают, что часть средств могла быть вложена в недвижимость во Франции и за рубежом.

На фоне расследования музей объявил об усилении антимошеннической политики и пересмотре системы контроля билетов. Скандал стал очередным испытанием для Лувра, ранее уже сталкивавшейся с кражами из коллекции. Теперь руководство музея намерено сосредоточиться на восстановлении доверия посетителей и укреплении безопасности.