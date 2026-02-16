Дрю Бэрримор планирует переснять фильм "Ангелы Чарли" спустя 25 лет

Спустя 25 лет киновселенная "Ангелы Чарли" (12+) снова вернется на большие экраны – и возглавит проект сама Дрю Бэрримор. Как сообщают СМИ, актриса и продюсер уже приступила к разработке нового фильма. Сценарий доверили Питу Чиарелли, автору романтической комедии "Безумно богатые азиаты" (18+), которая когда-то стала международным хитом.

Пока неизвестно, вернется ли сама Бэрримор в кадр или сосредоточится исключительно на продюсерской работе. Источники отмечают, что новый проект не станет прямым продолжением оригинала, а предложит "новый взгляд на женскую команду, стоящую за миссиями Чарли".

Оригинальная версия "Ангелов Чарли" вышла в 1976 году в формате сериала. В 2000 году на экраны вышел фильм про девушек-спецагентов с тем же названием и мгновенно стал символом эпохи. Роли главных героинь в киноленте исполнили Дрю Бэрримор, Кэмерон Диас и Люси Лью. Фильм заработал более $260 млн при бюджете менее ста, а продолжение "Ангелы Чарли: Только вперед" закрепило за трио статус культовых звезд нулевых.

Франшиза уже пыталась возродиться – в 2019 году режиссер Элизабет Бэнкс сняла собственную версию с Кристен Стюарт, Наоми Скотт и Эллой Балинской. Однако проект не стал коммерческим успехом, собрав значительно меньше ожидаемого.