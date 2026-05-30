Филлеры вместо ботокса: когда выбрать и кому подойдет

Сегодня филлер используют не только для увеличения объема губ или коррекции скул – препараты дают хороший эффект при борьбе с возрастными изменениями, и часто результат держится дольше, чем от других инъекций. Екатерина Круглик, кандидат медицинских наук, врач-косметолог, главный врач сети VIP Clinic, рассказывает, чем эффект от филлера отличается от ботокса, при каких типах морщин работают лучше и почему важно понимать разницу между динамическими и статическими изменениями кожи.

Откуда появилась практика использования филлеров вместо ботокса

Эстетическая медицина сегодня проходит этап эволюции, появляются новые подходы к различиям в механизмах старения кожи. Специалисты поняли, что не всем морщинам нужна мышечная релаксация, и стали использовать филлеры на основе гиалуроновой кислоты. Их ставят для восполнения утраченного объема тканей и коррекции статических морщин – в этих случаях ботокс не эффективен.

Филлеры заполняют пустоты в тканях и создают дополнительный объем. Гиалуроновая кислота в составе притягивает молекулы воды, обеспечивая увлажнение и разглаживание морщин изнутри. В отличие от ботулотоксина, который блокирует нервные импульсы к мышцам, филлеры механически заполняют морщины и складки, восстанавливая структуру тканей.





Чем отличаются результаты от ботокса и филлеров

Ботулотоксин убирает динамические морщины, возникающие из-за мимики, расслабляя мышцы – результат проявляется через 2-14 дней и сохраняется от 4 до 6 или 9 месяцев.

Филлеры дают немедленный эффект, заполняя статические морщины и восстанавливая объем тканей, результат держится до 2 лет, в зависимости от препарата (обычно 1-2 года).

Ботулотоксин делает лицо более гладким за счет снижения мышечной активности, а филлеры возвращают утраченные объемы и моделируют контуры.

Когда нужно использовать филлеры, а не ботокс

Потеря объема в средней трети лица;

уплощение скул;

выраженные носогубные складки;

носослезная и средне шейная борозда, которые заметны даже в состоянии покоя;

статические морщины-заломы, которые сохраняются, когда мимика не активна;

для контурной коррекции губ, подбородка, челюстной линии;

восстановление объема щек;

моделирование овала лица.





Для каких зон чаще всего используют филлеры

Для средней и нижней части лица: носогубных складок, скул и области щек, губ, подбородка, области под глазами.

Филлеры помогают при возникновении морщин-марионеток от уголков губ к подбородку, моделируют овал лица.

В отличие от ботулотоксина, который применяется преимущественно в верхней трети лица (в зонах лба, межбровья, области вокруг глаз), филлеры работают там, где необходимо восполнение объема.

Можно ли совмещать ботокс и филлеры





Да, это распространенная практика, которая дает комплексный эффект омоложения. Главное показание – нужно одновременно убрать мимические морщины и восполнить объем. Обычно с такой задачей сталкиваются пациентки старше 40 лет.

Корректируются разные зоны: ботулотоксин применяют на лбу, филлеры – в области губ. Препараты можно вводить в один день.

Если обрабатывается одна зона, сначала всегда вводится ботулотоксин, а филлеры, как правило, через 14 дней. Такая последовательность необходима, чтобы оценить полный эффект перед введением филлеров.

Противопоказания к введению филлеров