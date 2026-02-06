Подтяжка средней зоны лица: когда она нужна и чем отличается от классического лифтинга

Возрастные изменения в средней зоне появляются, когда снижается позиция лицевой маски под действием гравитации. Одновременно с этим ткани становятся менее эластичными, уходит тонус, поэтому лицевая маска "рассыпается" на отдельные пакеты (возрастные изменения возникают при снижении позиции лицевой маски под действием гравитации на фоне потери эластичности и тонуса тканей, лицевая маска (SMAS) рассыпается на отдельные пакеты – прим. эксперта).

О том, как распознать эти изменения и когда действительно показана хирургическая коррекция, рассказывает Любовь Сафонова, пластический хирург высшей категории.

Какие части лица относятся к средней зоне и что в ней меняется с возрастом

К средней зоне лица относят область ниже скуловой дуги и нижним краем глазницы и выше линией смыкания зубов. Условно ее можно очертить линией от угла рта к уху.

Возрастные изменения в этой области начинаются не с кожи, а с глубинных структур. В первую очередь растягивается поверхностная мышечно-апоневротическая система лица (SMAS), которая объединяет мимические мышцы и жировые пакеты в единую "лицевую маску". Связочный аппарат становится менее плотным, а ткани не держатся как единое целое. Признаки из списка ниже формируют усталое, "разобранное" лицо.

Смещается малярный жировой пакет в области скул.

Опускается и поворачивается к средней линии щечный (подглазничный) жировой пакет.

Углубляется носослезная борозда.

Нарушается плавный переход от нижнего века к щеке.

Опускаются уголки рта.





По каким признакам можно понять, что проблема именно в средней зоне

Один из основных признаков – изменение рельефа при взгляде в три четверти. Лицо теряет объем в зоне скул, обнажаются костные структуры нижнего края орбиты, усиливается носослезная борозда. Скуловое возвышение визуально "сползает" вниз, и лицо начинает напоминать форму груши.

Но овал может оставаться четким, а в нижней трети нет выраженного птоза. Именно такое несоответствие часто указывает на проблему средней зоны.

Чем подтяжка средней зоны отличается от классического лифтинга

Главные отличия – в технике и задачах. Подтяжку средней зоны делают эндоскопически, без длинных разрезов и без иссечения кожи. Доступы располагаются в волосистой части головы или, в отдельных случаях, внутри преддверия рта в переходной складке между щекой и зубами выше десны.

Подтяжка работает не с избытками кожи, а с глубинными структурами. Хирург "собирает" ткани изнутри, восстанавливая их анатомическое положение и опору.

Классический фейслифтинг, наоборот, чаще направлен на нижнюю треть и шею и предполагает работу с кожей и SMAS через открытые доступы.

Когда актуальна именно подтяжка средней зоны

Показания не точечные, это всегда совокупность признаков. Часть этих изменений можно временно маскировать филлерами или нитями, но они не помогут избавиться от причины возрастных изменений. Кроме того, избыточное добавление объема утяжеляет ткани, усиливает отечность и ускоряет возрастные изменения, а хирургическое вмешательство может решить проблему.

Углубление носослезной борозды;

потеря скулового объема без выраженного птоза нижней трети;

визуальное "оседание" щек;

усталый вид, который не корректируется уходом и косметологией.





Какие методы коррекции средней зоны используются сегодня

В пластической хирургии основным методом считается эндоскопическое омоложение средней зоны лица. Это операция без открытых разрезов, направленная на восстановление анатомической целостности тканей.

В косметологии для этой зоны применяют филлеры и нитевые методики, но они рассматриваются как временная мера. Они не восстанавливают связочный аппарат и не возвращают ткани на исходное положение, а только маскируют изменения.

Когда подтяжка средней зоны выполняется отдельно, а когда вместе с другими процедурами

Если возрастные изменения затрагивают преимущественно среднюю зону, операция может выполняться как самостоятельное вмешательство.

Если симптомы выражены сразу в нескольких областях, подтяжку средней зоны комбинируют с блефаропластикой, омоложением лба, нижней трети лица или шеи, если есть четкие показания для каждой зоны.

Роль жировых пакетов: почему объем – не всегда про филлеры

Жировые пакеты средней зоны выполняют формообразующую функцию. Они связаны с мимическими мышцами и участвуют в создании рельефа лица. С возрастом растягивается соединительная ткань между этими структурами, и появляются борозды.

Филлеры могут временно заполнить углубления, но они не восстанавливают связки и не возвращают "лицевую маску" в исходное состояние. Нитевые методики могут замедлить дальнейшее растяжение, но также не решают проблему комплексно.

Как проходит восстановление и чем оно отличается от реабилитации после классического лифтинга

Так как во время операции не делают открытые разрезы, реабилитация проходит легче: не нужно долго носить повязки, можно мыть голову уже на 3–5 день.

В первые недели сохраняются отеки и временные деформации средней зоны – лицо может выглядеть непривычно. Это нормальный этап восстановления. Выраженных синяков, как правило, не бывает.

Биологический эффект развивается постепенно: первые изменения заметны после трех месяцев, пик – через один-три года. Результат стойкий, может сохраняться 12–15 лет.





От чего зависит стойкость результата

На длительность эффекта влияют несколько факторов. Важно помнить, что хирургическая коррекция задает базу, но сохранение результата – это всегда совместная работа врача и пациента.

Техника и качество операции;

образ жизни и уровень стресса;

психоэмоциональное состояние;

регулярный профессиональный и домашний уход.

Кому подтяжка средней зоны не показана

Специфических противопоказаний именно к этой операции нет. Ограничения связаны с общими медицинскими противопоказаниями к плановым хирургическим вмешательствам и оцениваются индивидуально. Если возрастные изменения не затрагивают среднюю зону, вмешательство не сделает вас визуально моложе – его можно делать только как часть комплексного омоложения, если есть показания (не имеют омолаживающего значения, но может быть применена как бьютифицирующая методика при желании пациента и наличия показаний – прим. эксперта).