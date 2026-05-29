Декольте после 35: главные методы омоложения

Возрастные изменения в этой зоне могут появиться даже раньше, чем на лице. Рассказываем про процедуры, которые скроют морщины, пигментацию и дряблую кожу.
Об этом редко вспоминают, но зона декольте – одна из самых уязвимых частей тела: кожа тонкая, сальных желез меньше, солнце воздействует на нее почти круглый год. Ситуацию усугубляет привычка спать на животе, а выработка собственного коллагена снижается уже после 35 лет.
Одной универсальной процедуры, которая вернет коже молодость, не существует – метод нужно выбирать по состоянию и задаче. Рассмотрели все варианты и рассказали про результаты.
Микроигольчатый RF-лифтинг
Одна из самых популярных процедур, которая помогает сделать кожу плотной и убрать дряблость. Методика сочетает микроиглы и радиочастотный прогрев тканей, за счет чего стимулируется выработка коллагена.
В процессе делают маленькие проколы специальным аппаратом. Он прогревает глубокие слои кожи радиочастотной энергией. Это запускает процессы восстановления и синтеза нового коллагена.
Кому подходит
- Кожа стала дряблой;
- появились мелкие морщинки;
- ушла упругость.
Какие будут результаты
Кожа станет более плотной, морщины – менее выраженными. Процедура дает эффект подтяжки, который проявляется постепенно в течение нескольких недель после курса.
Риски и реабилитация
В течение нескольких дней сохраняются покраснения и небольшая отечность. Важно не находиться на активном солнце и постоянно пользоваться SPF. Если у вас чувствительная кожа, восстановление может занять больше времени.
Фракционные лазеры
Они эффективны при признаках фотостарения, если в зоне декольте появилась пигментация и выраженная "сеточка" морщин.
Лазер создает микрозоны повреждения, за счет чего кожа начинает активно обновляться. В зависимости от технологии воздействие может быть более мягким или агрессивным.
Кому подходит
- Есть пигментация и признаки фотостарения;
- текстура кожи стала неровной;
- появились поверхностные морщины.
Какие будут результаты
Тон становится ровным, пигментация уменьшается, качество кожи улучшается.
Риски и реабилитация
После процедуры могут появиться покраснение, шелушение и сухость. Реабилитация зависит от типа лазера и может занимать от нескольких дней до нескольких недель. Многие лазерные процедуры не рекомендуют проводить в период активного солнца.
Коллагеностимуляторы
Трендовое направление в антивозрастной косметологии. Процедуры не просто увлажняют кожу, а стимулируют выработку собственного коллагена.
Под кожу вводят инъекции с препаратами – они запускают выработку нового коллагена в тканях и процесс комплексного омоложения.
Кому подходит
- Выраженная дряблость;
- кожа стала заметно менее плотной;
- заметные возрастные изменения;
- выраженная сухость, с которой не справляется домашний уход.
Какие будут результаты
Кожа станет более плотной, увлажненной, сияющей. Уйдет дряблость.
Риски и реабилитация
Эффект появляется постепенно, но сохраняется долго – до 6 месяцев, в зависимости от текущего состояния кожи. После процедуры могут появиться отеки, синяки и болезненные ощущения в зонах инъекций.
IPL и фототерапия
Эти методики в первую очередь работают с тоном кожи. Световые импульсы воздействуют на пигмент и сосуды, убирая пигментацию, покраснения и последствия фотостарения.
Кому подходит
- Пигментные пятна;
- заметная сосудистая сеточка;
- тон кожи стал неровным.
Какие будут результаты
Пигментация, сосуды и покраснения станут менее выраженными, а тон – ровным.
Риски и реабилитация
После процедуры может появляться временное покраснение. Важно не загорать до и после курса процедур, иначе пигментация не уйдет (а в некоторых случаях станет еще более заметной).