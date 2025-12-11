Возрастные изменения губ: что происходит и почему "увеличение" не всегда лучший вариант

Губы – одна из самых чувствительных зон лица, возрастные изменения начинаются уже после 30 лет. Меняется структура красной каймы, эластичность кожи, тонус мышц и архитектура фильтрума (вертикальной борозды между носом и губой). Из-за этих изменений кажется, что губы стали меньше, но в процессе задействованы и другие ткани.

Косметолог Юлия Малеванная объясняет, почему попытка добавить объем может стать ошибкой, нарушатся ли пропорции и с чего начинать коррекцию.

Что меняется первым

Возрастные изменения затрагивают губы комплексно. Первой реагирует красная кайма: ее высота уменьшается, эпителий истончается, снижается естественный объем.

Параллельно удлиняется кожная часть верхней губы, сокращается площадь поверхности и постепенно атрофируется подкожная жировая клетчатка. Эластичность кожи снижается за счет уменьшения коллагена и эластина, формируются мелкие вертикальные заломы.

Одновременно снижается естественный уровень гиалуроновой кислоты, появляются сухость и трещины. Ослабевает круговая мышца рта, меняется тонус, опускаются уголки и формируются морщины марионетки.

Сглаживаются контуры: белый валик становится менее выраженным, фильтрум – плоским, появляются кисетные морщины.

Почему губы выглядят тоньше

Уменьшение объема и рельефа делает губы визуально плоскими, а за счет того, что контуры сглаживаются, они становятся менее очерченными. Из-за размытой линии красной каймы и плоского фильтрума кажется, как будто они расплылись. Изменения очень заметные, поэтому кажется, что стоит добавить объем, и форма вернется. Но нужно работать с тканями комплексно.

Показания: как понять, что нужен не объем, а поддержка периоральной зоны

Оценка начинается с анализа морфологии окружающих тканей. Если есть кисетные морщины, значит снижена эластичность и есть гипертонус круговой мышцы – в таких случаях объем губ проблему не решит.

Опущенные уголки рта и морщины марионетки указывают на то, что мышцы слабые, начался гравитационный птоз. Сглаживание белого валика и плоский фильтрум свидетельствуют о потере архитектуры, а не о недостатке объема.

Важно оценить, снизился ли тонус кожи, произошла ли атрофия подкожной жировой клетчатки и изменения прикуса, которые влияют на общую эстетику зоны.

Дополнительные ориентиры – тип старения, активная мимика, состояние кожи и наличие заболеваний, которые могут менять картину. Для точной диагностики оценивают тонус мышц, глубину морщин, анамнез, привычки и при необходимости проводят дерматоскопию.

Когда филлеры оправданы, а когда дают обратный эффект

Инъекции гиалуроновой кислоты дадут нужный результат в следующих случаях.

Нужно восполнить потерю объема;

требуется коррекция кисетных морщин;

опущение уголков рта;

желательно улучшить состояние фильтрума и убрать сухость губ;

есть ассиметрия, не устраивает форма.

Обратный эффект возникает при избытке материала: перерастянутые ткани выглядят неестественно, усиливаются возрастные признаки, нарушается мимика. Ошибки техники, частые повторные процедуры и накопление филлера приводят к фиброзу и слоению, искажают архитектуру губ. Игнорирование противопоказаний – от активного воспаления до аутоиммунных заболеваний – повышает риск осложнений и ухудшает итоговый результат.





Альтернативные методы коррекции

Самый устойчивый эффект дают хирургические методы, потому что они работают со структурой тканей.

Хейлопластика меняет форму и объем губ.

V-Y пластика позволяет увеличить проекцию.

Булхорн уменьшает расстояние между носом и верхней губой, корректирует десневую улыбку.

Метод Кессельринга увеличивает ширину красной каймы и подходит при возрастном истончении.

Corner Lift применяется для коррекции опущенных уголков у пациентов старше 40 лет.

Липофилинг обеспечивает естественный объем за счет собственной жировой ткани.

Безинъекционные техники работают мягче: электропорация насыщает ткани гиалуроновой кислотой, лазерные методики стимулируют синтез коллагена и улучшают кровообращение, перманентный макияж создает визуальный объем, а ботулинотерапия снижает гипертонус мышц и корректирует изменения в мимике.

Почему чрезмерное увеличение губ нарушает пропорции лица

Пропорции лица с возрастом меняются, это нормальный процесс. Но если восполнить объем без учета изменений, нижняя треть лица может стать визуально тяжелее.

Перерастяжение тканей нарушает естественный баланс между красной каймой, кожной частью губ и подбородочно-губным переходом. Чрезмерный объем делает мышцы вокруг рта менее функциональными, а контур губ – более жестким. В совокупности это усиливает признаки старения: губы, наоборот, подчеркивают возрастные изменения, а не маскируют их.

Самые частые ошибки

Чаще всего проблемы возникают из-за неправильного выбора специалиста и отсутствия реалистичных ожиданий. Недооценка противопоказаний, выбор неподходящего препарата, перманентные филлеры или избыточное количество материала приводят к тому, что результат выглядит неестественно.

Важна и правильная подготовка: употребление алкоголя, разжижающих кровь препаратов, активные физические нагрузки увеличивают риск выраженных отеков. Несоблюдение рекомендаций после процедуры, солнечная активность, курение и частые коррекции приводят к деформации тканей.

План коррекции

Необходимо начать с полноценной консультации: врач оценивает пропорции лица, анатомию губ и особенности старения. Обсуждаются цели, ограничения и риски.

Затем выбирают метод с учетом индивидуальных особенностей, готовят зону к процедуре, при необходимости назначают профилактику герпеса. После коррекции важно соблюдать рекомендации и регулярно ухаживать за областью губ.

Противопоказания:

Беременность и лактация;

онкологические заболевания;

активные аутоиммунные процессы;

обострение герпеса и других инфекциях;

сахарный диабет (высокие риски;

нарушения свертываемости крови;

аллергия на компоненты филлера;

склонность к келоидным рубцам;

возраст до 18 лет;

наличие старого филлера, который не успел рассосаться;

любые воспалительные процессы лица, включая стоматологические.

Сколько держится результат разных методов

Стойкость зависит от метаболизма, возраста, ухода и выбранной техники.