5 случаев, когда ботокс не поможет: что выбрать вместо него

Кажется, что все просто – сделал укол, и через 14-18 дней морщины разглаживаются, лицо становится более подтянутым и выглядит моложе. Но в реальности ботулотоксин решает только одну задачу: снижает активность мышц, из-за которых формируются динамические морщины.

Если причина изменений другая, например потеря объема, снижение плотности кожи, гравитационное смещение тканей или особенности здоровья, инъекции просто не дадут ожидаемого эффекта. В этих случаях нужна другая тактика – разбираем все варианты.

1. Статичные морщины

Это тип заломов, которые не пропадают, когда мимика не активна. Например, когда вы поднимаете лоб от удивления, морщина образуется в любом случае. Когда лицо полностью расслаблено и осталась небольшая складка, можно делать уколы. Если осталась заметная морщина, дело не в мышце – в коже уже сформировались устойчивые изменения: снижена плотность, нарушена эластичность. Расслабление мышцы не "расправляет" структуру ткани.

Что поможет

Контурная пластика филлерами – эта процедура заполнит залом изнутри и сделает рельеф ровным. Лазерные и ремоделирующие методики стимулируют синтез коллагена и постепенно повышают плотность кожи. В результате глубина складки уменьшается, поверхность становится более ровной без ощущения "замороженного" лица.

2. Носогубные складки

Это складки, которые идут от крыльев носа к уголкам рта. Часто они становятся заметнее после 30–35 лет, когда ткани средней трети постепенно теряют объем и опору из-за процессов естественного старения. Лицо может выглядеть уставшим, даже если вы хорошо спите и достаточно отдыхаете.





Ботокс не решит проблему, потому что носогубная складка – это не результат активной мимики. Это следствие перераспределения тканей и смещения их вниз. Расслабление мышцы не возвращает объем и не "поддерживает" лицо.

Что поможет

Контурная пластика в средней трети лица – процедура восполняет объем в скуловой зоне. Восстанавливается опора, и глубина носогубных складок визуально уменьшается. Лицо выглядит более подтянутым, выражение становится мягче и свежее.

3. "Поплывший" овал лица

Менее четкий контур нижней трети лица, брыли и общее ощущение тяжести – типичные проявления гравитационного птоза. Это естественный процесс, который нельзя остановить – ткани постепенно смещаются вниз под действием силы тяжести и возрастных изменений.

Ботокс не поднимает ткани вверх. Его задача – расслабить мышцу, а не укрепить связочный аппарат или сократить избыток кожи. В некоторых случаях чрезмерная релаксация может даже усилить ощущение "провисания".

Что поможет

Аппаратные методики лифтинга стимулируют сокращение тканей и выработку нового коллагена. Нитевые техники создают дополнительную фиксацию. При выраженных изменениях рассматривают хирургическую коррекцию. В результате черты лица станут более четкими, а овал – более подтянутым.

4. Неровная текстура и тусклый цвет лица

Расширенные поры, неровный рельеф, пигментация, тусклость и визуальное ощущение "рыхлой" кожи – это вопрос качества эпидермиса, а не активности мышц.

Ботокс не влияет на пигмент, плотность дермы или выраженность пор. Он не осветляет кожу и не выравнивает ее поверхность.

Что поможет

Фракционные лазеры, пилинги и RF-методики – эти процедуры стимулируют синтез коллагена, улучшают текстуру и тон кожи. В результате рельеф становится ровным, кожа выглядит более плотной, молодой и здоровой.





5. Противопоказания к ботоксу

Есть ряд ограничений, при которых любые препараты ботулотоксина нельзя использовать: беременность, лактация, воспалительные процессы в зоне инъекций, неврологические состояния. В этом случае об эффективности даже при неглубоких морщинах не может быть речи – делать уколы с препаратом небезопасно.

Что поможет

Если у вас есть противопоказания из списка, нужна консультация специалиста – косметолог подберет аппаратные или уходовые методики с учетом состояния здоровья и вашего запроса. Такой подход позволяет постепенно улучшать качество кожи и решать эстетическую задачу без риска осложнений.