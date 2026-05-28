Инъекционная интимная пластика: мифы и реальность

Половой акт не всегда заканчивается женским оргазмом, и об этом знают все женщины. Нужно ли воспринимать это как норму или нет? Возможно ли скорректировать подобное положение вещей или же стоит смириться? Современная пластическая хирургия отвечает на эти вопросы однозначно: можно сделать так, чтобы при каждом половом акте женщина достигала вершины удовольствия.

Оргазм: мозг + тело

Женский оргазм – результат сложной и длинной биопсихосоциальной цепочки. Для женщины очень важно доверие и уважение к партнёру, чувство защищённости, возможность полностью расслабиться и возбудиться от предварительных ласк. Большую роль играют гормоны (дофамин, окситоцин, эндорфины), психоэмоциональный контекст полового акта. Можно сказать, что у женщины оргазм происходит сначала "в голове" – в отличие от мужчин, у которых оргазмическая функция заложена с рождения под действием андрогенов.





Но бывает так, что при полном доверии партнёров, при их искреннем желании доставить друг другу удовольствие, физиологические реакции как бы "подводят" женщину. Это может происходить из-за сухости слизистых, перестройки организма в менопаузу, изменениях после родов и так далее. Телесный контакт становится не такой близкий, и тело женщины не реагирует уже так ярко, как ранее.

Что делать?

Поможет комплекс мер, среди которых можно назвать открытую коммуникацию с партнёром, самопознание (мастурбацию), подбор позиций, обеспечивающих лучший контакт. Не нужно стесняться использовать смазку – она поможет решить проблему сухости слизистых. Если женщина ощущает тревожность после физической или эмоциональной травмы, имеет смысл обратиться за консультацией к психологу.

Эти меры, возможно, покажутся простыми и очевидными, но они работают, и весьма эффективно. Плюс, врачи сегодня рекомендуют инъекционную интимную пластику. Это малоинвазивная методика, восстановительная гинекология, которая рассматривается как дополнение к упомянутым выше мерам. Инъекции биомиметиков, в частности биорегенеранта СФЕРОгель, способны деликатно восстановить объёмы больших половых губ и скорректировать капюшон клитора, что повышает чувствительность и меняет характер контакта при половом акте. Тактильный контакт становится более тесным, и это влечёт за собой изменения в эстетическом восприятии и яркости эмоций. Женщина становится уверенной в своём теле и в целом в себе, в своей сексуальности.